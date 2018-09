Las familias del centro rural de Válor han decidido no llevar a sus hijos al colegio. No lo hicieron ayer y no lo harán hoy, según indican, para exigir a la Administración que no suprima una unidad de Primaria. Según indicó el delegado de Educación, Germán González, "el número de alumnos y de profesores es el adecuado" y "está en vías de llegar" un nuevo docente.