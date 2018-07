¿Quién dijo miedo a la brecha digital?

Los usuarios del Buenos Aires nacieron todos en la era analógica, pero no quieren quedarse atrás. Para volverlos digitales hay un amplio programa de cursos de informática, Internet, tablets y móviles. El objetivo es que pierdan el miedo a las nuevas tecnologías y comprendan que "les pueden hacer la vida más fácil", asegura la directora, Ana María Rey.

Los grupos son reducidos, sólo de diez personas, para facilitar el trabajo. Juan Antonio Tomás, el monitor del grupo de Móviles, nos dice que "hay que ir despacio y combinar la teoría con la práctica". Es importante que vayan tomando confianza y se acerquen a las nuevas tecnologías para sacar lo mejor de ellas. Por eso trabajan en parejas y se enseñan lo que saben.

Los monitores les animan a que aprendan sin miedo y hagan suyas las nuevas tecnologías

Así lo hacen Julia y Encarna, "tú estás en misa y no quieres que suene, pulsas aquí y lo pones en modo avión, ya no se oye". Julia hace de profesora con el móvil de su hijo. Lo que les causa algún que otro 'problemilla' es que no todos los smartphone son iguales, "volvemos loco al móvil", dice muerta de risa Celia, otra de las alumnas. También hay palabras en inglés que desconocen y tienen que traducir. Pero el balance es positivo y han aprendido a usar Whatsapp para estar conectadas con sus familiares y amigos y "llamar así por teléfono, que no vale ná", asegura Julia.

Estos talleres también los imparten voluntarios del Buenos Aires, como Francisco Morillas, que fue docente durante 40 años y no quiere perder el hábito de seguir trasmitiendo sus conocimientos. Para él lo primero es perderle el miedo a ordenadores y móviles, "les digo mucho que esto no muerde que lo toquen y que le saquen partido. No podemos quedarnos atrás ni depender de hijos y nietos por tener más de 60 años".

Uno de los trucos que emplea Francisco es decirles que si se rompe el ordenador no pasa nada, que deben tocarlo todo y experimentar. Una vez que "toman confianza" al material de clase el progreso se ve rápidamente. Hay cursos básicos de informática, Internet, procesadores de texto, fotografía digital y los anteriormente citados, de tablets y móviles. El objetivo es acercar a estas personas a las nuevas tecnologías. En total hay cuatro cursos en marcha de móviles y dos de tablets, con diez usuarios por grupo. La idea es que sean reducidos para que el aprendizaje sea "tutelado" de una manera más cercana por los monitores. La duración de los talleres es de mes y medio, con una periodicidad de dos días a la semana.

En la provincia de Granada hay 23 Centros de Participación Activa que ofertan este curso unas 20.000 horas de talleres formativos, de los que se beneficiarán 64.000 granadinos. El presupuesto de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para subvencionar los 340 talleres que se han programado ronda los 300 mil euros, con la finalidad de fomentar un envejecimiento activo entre los granadinos mayores de 60 años.

Los centros de titularidad pública también les instruyen en hábitos y medidas de seguridad ciudadana, al tiempo que cuentan con un servicio gratuito de orientación jurídica personalizada.