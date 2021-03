En cama o a clase con dolores: Así es el día después de la vacunación de los docentes de Granada

Dolores, malestar, "como si me hubiera pasado un camión por encima". El día después de la vacunación para los docentes de la provincia de Granada no ha sido fácil. Desde el sindicato CSIF se indica que hay centros en los que un tercio de su claustro faltó a su puesto de trabajo el día después de la inyección de la primera dosis de AstraZeneca, mientras que otras fuentes apuntan a que en algunos colegios faltó hasta la mitad del profesorado tras la inoculación del preparado. Por su parte, desde Educación se señala que "el dato de las ausencias se registra en cada centro, es un dato interno", por lo que no hay constancia de cuántos docentes han faltado el día después. Además, la Delegación señala que "no se han registrado incidencias tras haber administrado la vacuna que hayan derivado en bajas del profesorado".

Sin embargo, entre los docentes el testimonio es de reseñar molestias y dolor. Profesores consultados por este diario indican que un problema que se ha detectado en el proceso de inmunización es que se convoca a todo el claustro del centro el mismo día para el pinchazo. Así, al día después se complica cubrir las posibles ausencias que puedan darse por los efectos secundarios. Los claustros de colegios de Infantil y Primaria suelen ser, por norma general, más pequeños, pero hay institutos con más de un centenar de profesores, y la ausencia en el mismo día de varios de ellos es un reto, apuntan las fuentes consultadas.

La vacunación del profesorado y del personal de los centros educativos de Granada comenzó el lunes 22 de febrero y está previsto que finalice el próximo viernes. Únicamente se ha dispensado la primera dosis a los docentes de menos de 55 años, por lo que unos 2.400 profesres y maestros que superan esta edad, según el CSIF, se han quedado fuera de l proceso.