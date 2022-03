Los ecologistas denuncian la "ocultación" del proyecto para renaturalizar el río Genil de Granada

Ecologistas en Acción ha denunciado este domingo el "ocultamiento" por parte del Ayuntamiento de Granada del proyecto "Genil Vivo" para naturalizar este río, a pesar de que el alcalde, Francisco Cuenca, se comprometió a debatir esta iniciativa. Según esta organización, durante un encuentro con el regidor y los concejales de Urbanismo y Medio Ambiente no hubo "ni un solo documento sobre la mesa" y los detalles ofrecidos fueron escasos.

"El equipo municipal excusó su falta de concreción en que el proyecto estaba sin terminar, a pesar de que al día siguiente acababa el plazo para presentar el proyecto en la convocatoria de ayudas para renaturalizar ríos", ha advertido.

Los ecologistas han sostenido, a partir de la comunicación que recibieron, que la presencia de hormigón y cemento será amplia en este proyecto y que no se podrán plantar árboles porque la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no los querría en el cauce.

"Difícil de entender un río natural sin árboles de ribera", ha advertido el colectivo, que sigue esperando a día de hoy conocer mayores detalles del proyecto.

"Auguramos que no se va a realizar la naturalización del río, porque lo que proponen no tiene nada que ver con la convocatoria y habremos perdido, una vez más, una oportunidad de oro", ha insistido la organización, que ha avanzado que no apoyará el proyecto si se confirman los "peores pronósticos".

En este sentido, ha añadido que "despilfarrar" 4 millones de euros de dinero público en "cementar más" el río hablando de naturalizar supone "tomar el pelo a los ciudadanos".