Un millar de efectivos y 25 barreras ‘antiterrorismo’ blindarán la Semana Santa

La Semana Santa está a las puertas y los dispositivos de vigilancia y control se van definiendo. El Ayuntamiento de Granada presentó ayer una nueva edición del Plan Parihuela, que coordinará las actuaciones en materia de seguridad, tráfico y asistencia sanitaria durante los días festivos.

Según ha informado hoy la concejal de Movilidad y Seguridad, Raquel Ruz, un millar de efectivos velarán por una Semana Santa segura. Además, se sumarán como el año pasado las barreras ‘antiterrorismo’, barreras móviles que pasarán de 10 a 25.El Plan Parihuela se activará el Domingo de Ramos y estará hasta el Domingo de Resurrección.

El Centro de Coordinación, CECOP, se instalará nuevamente en la Huerta del Rasillo, en su sala central, donde tienen “la última tecnología” para controlar todo lo que pase en la ciudad.

Como novedad, este año se incrementarán las barreras móviles de seguridad de 10 que se pusieron por primera vez el año pasado hasta las 25, asegura la concejal. Además, habrá 900 agentes de Policía Local en las calles para todas las labores de regulación de tráfico, control de los seis pasos peatonales (que también tendrán refuerzo de Protección Civil para garantizar su correcto uso y función de zona de paso) y vigilancia en zonas de aglomeración.

“Tendremos a todos los agentes trabajando, el 100% de la plantilla”, ha explicado Ruz, ya que se organizarán en turnos durante todos los días.

A la Policía Local se sumarán los efectivos de Policía Nacional y Policía Autonómica, aunque en estos dos casos no se conoce aún el número de efectivos que se destinarán al refuerzo de seguridad durante la Semana Santa.

Por su parte, habrá también más de 100 voluntarios de Protección Civil, a los que Ruz valoró por su esfuerzo y trabajo desinteresado durante toda la Semana Santa. “Cuando yo llegué había 14 voluntarios y ahora hay más de 100”, asegura Ruz.

En la tercera planta del Ayuntamiento se instalará el Centro de Atención al Costalero (Ceaco). También se contarán con zonas reservadas de acceso para personas con movilidad reducida.

La limpieza también tendrá un plan especial, del que ya se informó hace unos días, con refuerzo de personal y este año la novedad de limpiar diariamente la calle Alhóndiga con unas nuevas hidrolimpiadoras.

“Se mejora e incrementa el dispositivo cada año para tener una Semana Santa más accesible, segura y social gracias a la movilización de todas las áreas. Y eso se refleja en la calle”, explicó la concejal.

En el Plan Parihuela se coordina Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, Policía Autonómica, Bomberos, Protección Civil, 061 y 112, además de empresas como Rober, Inagra, Emasagra y la gremial del Taxi.

En cuanto a movilidad todos los días se activarán los protocolos y cortes de tráfico, que afectarán a las calles por las que pasan los cortejos y principalmente a toda la zona Centro, paso de las hermandades por la Carrera Oficial.

Sobre la asistencia sanitaria, se instalarán hospitales de campaña en varios puntos, como la Fuente de las Batallas y el cruce con Calle Navas.

Otra de las cuestiones que se delimitará dentro del Plan Parihuela es el control sobre la decisión de apagar o no las luces el Jueves Santo al paso de la hermandad del Silencio. El año pasado se decidió no apagar el alumbrado público por seguridad tras la recomendación de la Subdelegación del Gobierno, decisión que generó críticas.Este año todavía no se ha hecho pública la decisión pero todo apunta a que se volverán a apagarán las luces de nuevo. La postura se comunicará en los próximos días.