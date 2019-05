El 'efecto Semana Santa' provoca una caída del paro superior al 2%

Como era de esperar, el mes de abril ha sido positivo para el mercado laboral granadino. Principalmente, por el efecto Semana Santa. El número total ha bajado hasta la cifra de 81.227 personas en situación de desempleo, lo que supone un descenso del 2,33% respecto al mes anterior cuando había casi 2.000 desempleados más.

Asimismo, el dato de 81.227 desempleados también mejora el de hace un año, cuando en Granada había 84.305 personas registradas en la listas del paro según las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

En el análisis por sectores, la influencia del turismo ha sido decisiva debido a la Semana Santa y al final de la temporada en Semana Santa. De este modo, el paro ha descendido en 1.840 en el sector servicios. Además, el desempleo también ha bajado en agricultura (-180), industria (-91), y el colectivo sin empleo anterior (-4). Por tanto, el único sector donde ha subido es en la construcción, con 180 parados más respecto al mes de marzo.

En cuanto a la contratación, durante este mes se han realizado en Granada un total de 40.160 contratos, 4.251 menos que en el mismo mes del año 2018 (44.411). Del total de contratos de abril, 38.274 han sido temporales, un 95,30%.

Por otro lado, el dato de contratos acumulados de 2019 es de 184.863, lo que indica un crecimiento de 14.155 más respecto al mismo periodo de 2018 cuando había 170.708. Eso sí, solamente se han formalizado sólo 9.432 contratos indefinidos en la provincia de Granada, un 5,10% del total.

Valoraciones del paro en Granada

El secretario general de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), Luis Aribayos, ha mostrado su satisfacción por unos datos del paro que no solo confirman la fortaleza del sector turístico granadino, sino que consolidan una tendencia positiva que poco a poco aleja a Granada de los peores momentos de la crisis. "Estamos consiguiendo aliviar de forma significativa las listas del paro y creando nuevos puestos de trabajo, que es nuestra principal preocupación", ha subrayado Aribayos.

"Pese a todo, aunque miramos con optimismo los datos, no podemos dejar de lamentar que Granada todavía no haya alcanzado los niveles de desempleo previos a la crisis económica", ha explicado el secretario general de la CGE. "Nos gustaría poder decir a las claras que hemos dejado la crisis atrás, que la hemos superado por completo, pero todavía no lo hemos logrado", asegura Luis Aribayos.

Por su parte, desde los sindicatos han incidido en que no se consigue hacer frente a la temporalidad y a la precariedad.

Para Ricardo Flores, secretario general de CCOO Granada, el dato de abril constituye "una buena noticia, sin embargo, desde CCOO mucho nos tememos que esta bajada del paro no se traduzca en empleo estable y de calidad".

Por su parte, Juan Francisco Martín, secretario General de UGT Granada, valora positivamente las cifras, pero recuerda que este año la Semana Santa se ha celebrado en abril, lo que ha "tirado" del empleo en el mes y ha ayudado a reducir el número de parados registrados, pero que se trata de contratos en el sector servicios que ya han finalizado, por ser temporales, muchos de ellos a tiempo parcial.

Así, según el ugetista, la creación de empleo que estamos observando en los últimos meses en la provincia se caracteriza por un absoluta precariedad, cuyas causas evidentemente no cambian de un mes para otro, ha dicho, pues la excesiva dependencia de sectores muy temporalizados solo provoca contratos temporales, aunque en algunos casos dicha temporalidad se mantenga en el tiempo y en los mismos puestos de trabajo que llevan siéndolo desde hace mucho tiempo.

Por último, el presidente provincial de CSIF, Germán Girela, ha subrayado "la preocupante temporalidad del mercado laboral granadino que se manifiesta en un total de 38.274 contratos temporales (un 95,3 %) firmados durante el mes pasado en la provincia, propiciados por las contrataciones de Semana Santa y el turismo"..