Las elecciones abren el camino para aprobar un presupuesto

Desde la llegada del PSOE a la Alcaldía, la aprobación de las ordenanzas fiscales o el presupuesto ha permanecido en un laberinto sin salida. Todos los grupos municipales manifestaban una y otra vez la necesidad de aprobar ambos documentos para sacar de la crisis económica a la ciudad. Sin embargo, cuando el equipo de Gobierno socialista ha dado pasos, a la hora de votar, se ha encontrado con un muro, el de la oposición, imposible de saltar. Una situación que ayer dio un giro provisional durante la celebración del pleno. Cuando llegó la hora de votar varios expedientes relativos a modificaciones de ordenanzas fiscales, los grupos de la oposición se mostraron, en general, más colaborativos que en meses atrás. No es de extrañar. Cuando el pasado año se bloqueó la aprobación de este expediente, los principales afectados fueron los granadinos, que continuaron viviendo en una ciudad sin presupuesto y el equipo de Gobierno, que ha tenido que tirar de transferencias de crédito para apagar fuegos aquí y allá. Bloquearlo ahora, por el contrario, podría suponer que la ciudad afronte un cambio de Gobierno con las cuentas de 2015. ¿Qué partido querría gobernar con un presupuesto que no se ajusta a la realidad de la ciudad?

Pese a este espíritu de colaboración, los grupos municipales expusieron ayer sus líneas rojas centradas en que no suban impuestos. Y, entre ellos, siempre destaca el IBI. El portavoz del equipo de Gobierno, Baldomero Oliver, aseguró ayer que el Ayuntamiento no ha subido el impuesto este año ya que no ha aumentado el tipo impositivo. El problema es que el recibo, en realidad, sí ha aumentado pues con el PP en el Gobierno el Ayuntamiento se acogió a la revisión de los valores catastrales que ha supuesto aumentos del 4%. Una cifra que, según la oposición se podría haber compensando bajando el tipo pero que, según Oliver es inviable según informes del interventor.

El concejal que ha dividido el expediente para lograr el máximo apoyo también remarcó que, una vez se vayan llevando a pleno las ordenanzas, "se comprobará si la voluntad de acuerdo del resto de partidos es cierta o responde a una pose electoralista que no se concreta en nada". Asimismo, hizo un llamamiento a los grupos para que, si hacen alegaciones, "no tengan inventiva en materia de bonificaciones que no se pueden aplicar en la práctica".

El concejal del PP. Francisco Ledesma, recordó la voluntad del candidato a la Alcaldía por el PP, Sebastián Pérez, de que la ciudad tenga un presupuesto "gobierne quien gobierne". En esa lía de colaboración tendió la mano al PSOE para llegar a acuerdos aunque destacó que no apoyarán bajo ningún concepto la subida de los impuestos. El portavoz de Ciudadanos, Manuel Olivares, abogó por aplicar medidas contundentes de ahorro en áreas como personal, a su juicio, sobredimensionada y donde es necesario realizar una auditoría para hacer más eficientes los recursos. Olivares apostó por la amortización de plazas o la externalización de servicios que son poco habituales.

El portavoz de IU, Francisco Puentedura, pidió al Ayuntamiento esfuerzos para mejorar los ingresos que no repercutan en las familias sino en las entidades bancarias o grandes superficies abogando por la progresividad fiscal. Del mismo modo, el concejal de Vamos Granada, Luis de Haro, o la edil no adscrita Pilar Rivas, apostaron por no gravar más a los ciudadanos. En este sentido, Rivas destacó que los expedientes llevados a pleno no son muy ambiciosos para dar respuesta a las necesidades.