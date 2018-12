El juego de tronos paras las elecciones municipales de Granada

Todavía hoy se sigue achacando a los recortes de los primeros meses de Rajoy en el Gobierno que Javier Arenas no pudiera convertirse en el primer presidente del PP de la Junta de Andalucía.

Así que, el primer análisis de cara a las municipales de 2019 que se celebrarán en mayo de 2019, es que los primeros meses de Juanma Moreno (PP) como presidente y de Juan Marín (Cs) como vicepresidente de la Junta serán de política de vino y rosas para no perjudicar a los aspirantes a las alcaldías en Andalucía.

En el caso de Granada, el escenario se muestra aún más confuso que en los pasados comicios de 2015, con hasta al menos seis partidos con aspiraciones reales a tener representación en el Ayuntamiento. PSOE, PP, Cs y la confluencia entre Podemos e IU, en diferente medida, parecen tener representación asegurada, igual que Vox a tenor de los más de 12.000 votos cosechados en la capital en las autonómicas, mientras que Vamos Granada calibrará en las urnas su trabajo de cuatro años y ya sin el colchón de los votantes de Podemos.

En el PSOE, el actual alcalde, Francisco Cuenca, parte con el ‘miedo en el cuerpo’ después de que en las autonómicas fueran adelantados por Cs, quedando en este cita como tercera fuerza de la capital.

En los pasados comicios obtuvo 9 concejales, que de repetirse sería sin duda un éxito en toda regla, aunque ni siquiera así tendría garantizado gobernar ya que la mayoría para está en 14 ediles y, aún así, estaría a la expectativa de que pudiera firmar un acuerdo de investidura con Vamos Granada y la confluencia entre Podemos e IU, en principio sus únicos ‘socios’ posibles aunque sus desencuentros en esta legislatura han sido sonados.

El alcalde tiene además la losa de su imputación en una investigación judicial por irregularidades durante su etapa como delegado provincial de la Consejería de Innovación, lo que aleja cualquier posible pacto con Cs, cuya dirección provincial se ha mostrado inflexible en este caso y ha llegado a plantear una reprobación, aunque desde la dirección regional se mostraron más comprensivos con el regidor socialista y rebajaron el nivel en un caso judicial que, de abrirse juicio oral, implicaría la renuncia de Cuenca según el reglamento interno del PSOE.

Su baza será agitar el ‘voto útil’ contra la derecha y esgrimir los casos judiciales del PP en la etapa de Torres Hurtado como alcalde, aunque en este caso será un toma y daca con los populares.

Por su parte, el primer objetivo del presidente provincial del PP y candidato a la Alcaldía, Sebastián Pérez, es superar en las urnas a Cs y contener la sangría de votos hacia Vox.

Después de que Juan García Montero anunciara una ‘amnistía’ para renunciar a pedir la ejecución de la sentencia que obliga al PP a repetir el congreso provincial en el que Pérez revalidó la presidencia del partido, el PP debe aprovechar el viento de cara con Juanma Moreno en la presidencia de la Junta.

Para este camino Pérez contará como mano derecha con el exsubdelegado del Gobierno, Francisco Fuentes, hoy por hoy su hombre de máxima confianza, mientras que César Díaz vuelve al foco político para dirigir la campaña del aspirante del PP.

Los seis concejales procesados por el caso Serrallo quedarán en el camino y Pérez presentará unas listas renovadas.

Cuando fue nombrado aspirante por el partido las encuestas le daban 7 concejales y menos votos que a Cs, aunque ahora se reconoce internamente que conseguir diez concejales, uno menos que Torres Hurtado en 2015, sería un resultado como para descorchar el champán y continuar la fiesta del 3D.

En el caso de Cs, su ascenso se debe plasmar en superar ampliamente los tres concejales de 2015 y el discurso de su portavoz provincial, Luis Salvador, es que Granada tendrá un gobierno naranja a partir de mayo de 2019.

Sin embargo, la alergia de la dirección nacional hacia Vox pone una piedra en el camino que no existía antes de las autonómicas, porque hasta ese momento, parecía que superando al PP podría haber un acuerdo con los populares, aunque la entrada en escena de Vox deja la interrogante del la magnitud del ‘bocado’ que se llevará de los votantes de derecha y la posibilidad de que sus concejales sean necesarios para aupar a un candidato de PP o Cs.

Y además, Cs aún no ha dilucidado quién será su candidato a la Alcaldía, aunque el mejor posicionado en la actualidad es Manuel Olivares, portavoz en el Ayuntamiento y de la máxima confianza de Luis Salvador, que parece que se ha excluido de esta carrera. Vamos Granada concurrirá con Marta Gutiérrez como cabeza de lista con la intención de poner en valor el trabajo realizado estos años contra la corrupción como su principal baluarte. Para ello cuenta con el fichaje de dos mujeres que ya fueron concejales y que salieron del Ayuntamiento con un reconocimiento unánime a su trabajo: Mayte Olalla (ex Upyd) y Lola Ruiz (ex de IU).

Los coordinadores de IU y Podemos llevan meses trabajando en la confluencia que, de momento no tiene nombre, aunque podría ser Ahora Granada. Tampoco cuentan con el cabeza de cartel, lo que a estas alturas ya es acuciante porque Podemos, tras la experiencia fallida de Vamos Granada, no tiene representantes en el Ayuntamiento, donde sólo Francisco Puentedura por parte de IU puede poner cara a la confluencia.

La postura de la que parten es la de buscar una candidatura ciudadana que no tendría que estar encabezada necesariamente por alguien reconocible de ambas formaciones.

Finalmente la elección será en febrero, a menos de tres meses para las elecciones, por lo que encontrar una figura mediática sería una manera de presentar a un desconocido sin tiempo para darse a conocer entre la opinión pública. De hecho, esa figura ya la habían encontrado en diciembre aunque, de momento, se resiste a dar el paso, por lo que es posible que tengan que buscar un plan b.

Y Vox, que ya ha dejado atrás la etapa del ‘Vota a Nogueras, que no te enteras’ con el que concurrieron en 2015, presentará presumiblemente como número a Julio Vao, actual presidente provincial de la formación y médico especializado en naturopatía de profesión. Hubo insistentes rumores meses atrás de que un concejal imputado en el caso Serrallo podría haber tenido un acercamiento con la formación, lo que finalmente se descartó porque sería una gran paradoja contar con este político ya que Vox ejerce la acusación popular en este caso.