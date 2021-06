Los empleos tecnológicos con mayor proyección de futuro

El futuro laboral está claro, está orientado hacia el mundo digital y tecnológico. Si son mundos que te llaman, te podemos asegurar que estás de suerte. En la actualidad se están desarrollando carreras universitarias dirigidas a los empleos en el futuro. Lo bueno de ser los primeros es que será más fácil encontrar un puesto laboral y así vivir mejor. Pero no hay que olvidar que muchos de esos empleos todavía no se han creado o no cuentan con formación especializada.

A lo largo de estas líneas te queremos mostrar un listado con los empleos tecnológicos del futuro que actualmente ya conocemos. Como puedes imaginar, los que todavía no se han creado no te los podemos mostrar. Pero lo importante es que gracias a esos empleos te será más fácil tener un buen futuro laboral. El trabajo no te faltará y el salario será realmente bueno.

1- Ingeniero de aprendizaje informático

Los profesionales de InformaticaPedia, expertos en el análisis de productos informáticos, nos comentan que esta especialidad será una de las más demandadas en los próximos años. En la actualidad ya comienzan a tener una demanda importante y podría ir en crecimiento en los próximos años.

En la actualidad podemos ver como hay una gran demanda de ingenieros de aprendizaje informático por parte de las startups y sobre todo por parte de los conglomerados tecnológicos. El objetivo de esas empresas es estar presentes en el futuro, sobre todo cuando la inteligencia artificial obtenga todavía más importancia. Y para conseguirlo necesitan de los servicios de buenos ingenieros.

2- Desarrollador Full-Stack

Para muchas personas es un término poco conocido, pero para los jóvenes que quieren trabajar en el mundo tecnológico sí que lo es. Si tienes curiosidad, debes saber que es un programador que tiene un perfil técnico completo a través del cual puede manejar y comprender sin problemas los diferentes sistemas.

Analizando el mercado laboral nos podemos dar cuenta de que el perfil cada vez tiene más demanda. Teniendo en cuenta que hasta el momento hay muy pocos profesionales, podemos concluir que los pocos que hay son muy demandados y tienen la suerte de tener buenos salarios. Para que te hagas a la idea, un profesional que tiene la suerte de trabajar en una empresa grande puede llegar a ganar unos 80000 dólares. Pero no solo se pueden conseguir buenos ingresos a nivel empresarial, también se puede trabajar como un freelance y obtener buenos ingresos. Al ser un perfil muy valorado, las personas que contratan siempre tienen que trabajar un buen salario.

3- Arquitectos de soluciones

A través del portal de referencia de recursos humanos formandoequipo.com hemos podido saber que este será otro de los empleos tecnológicos del futuro. Este profesional tiene como objetivo principal escuchar las necesidades del cliente para poder dar solución a sus problemas. Para darles solución, tendrán que usar herramientas tecnológicas y sobre todo mapear requerimientos funcionales.

Es un puesto laboral que en nuestro país todavía resulta un poco raro, pero hemos podido comprobar que en otros países comienza a tener mucha demanda. La ventaja de que sea un trabajo nuevo es que hay muchas vacantes. Si te interesa, debes saber que el salario base es de unos 120000 dólares, lo cual no está nada mal. Eso sí, la formación es compleja, es decir, tendrás que hacer grandes esfuerzos para adquirir los conocimientos que se te demandarán.

4- Analista de seguridad

Internet es el futuro y eso lo saben muy bien las empresas. Por ese motivo la demanda de analistas de seguridad no para de aumentar. El objetivo de las empresas es evitar los ataques digitales y los analistas se convierten en una gran herramienta para evitar dichos ataques. Si te gusta internet, puede ser una buena opción que te conviertas en un profesional de la ciberseguridad.

El objetivo laboral no solo es el de prevenir, también tiene que detectar y dar respuesta a posibles ataques para que los datos de la empresa no puedan ser modificados, borrados o secuestrados. También tienen que tener capacidad para organizar a los empleados y así conseguir que todo vaya correctamente.

5- Gerente de análisis

A través de los expertos de https://mejoroficina.com/ hemos podido saber que los gerentes de análisis tienen y tendrán un futuro laboral muy bueno. Es un trabajo que se realiza en una oficina y consiste en recopilar datos, analizarlos y realizar investigaciones.

Parece un puesto sencillo, pero realmente se necesita una formación completa para poderlo desarrollar. Como sucede con otros puestos mencionados anteriormente, ya hay muchas vacantes y el número crecerá cuando las empresas demanden más profesionales. Los salarios base son superiores a los 100000 euros, gracias a la poca oferta y la gran demanda que existe. Pero por regla general el sueldo suele ser superior porque las empresas se rifan a los pocos gerentes que hay en la actualidad. Si te gusta y quieres ganar dinero, esta pueda ser una buena vía laboral.

6- Desarrollador de Salesforce

Para que una empresa pueda tener futuro es vital que tenga contacto con sus clientes. Y qué mejor manera que hacerlo a través del desarrollo de productos y aplicaciones. Esta labor la debe realizar un desarrollador Salesforce y poco a poco ganan protagonismo en el mercado laboral.

Tienen una gran demanda y a pesar de que el salario no es tan alto como en otras ocasiones, es bueno. Eso sí, las empresas apuestan por los que tienen experiencia, tenlo en cuenta porque al principio igual te cuesta algo más encontrar un puesto bien remunerado.

7- Científico de datos

Puede parecer un puesto un poco raro, pero será otro de los puestos más demandados en los próximos años. El objetivo principal del científico será analizar, interpretar y comunicar las tendencias para que las empresas puedan usar esos datos a su favor. La información cada vez es más importante y por ese motivo los científicos de datos son cada vez más valorados.

Las empresas saben que con este perfil tienen más oportunidades de negocio, lo que hace que la demanda sea importante. Muchas empresas pueden llegar a pagar salarios altos a sus profesionales si les ofrecen datos de calidad.