Las enfermedades de transmisión sexual se disparan entre los jóvenes

Las infecciones de transmisión sexual (ITS), y especialmente la clamidia y la gonococia, han aumentado de manera exponencial. Este tipo de enfermedades han crecido de forma exponencial en Andalucía en los últimos años, hasta sumar más de 3.000 nuevos casos en 2017, según alertaron esta semana especialistas participantes en un congreso médico sobre estas patologías. En concreto, el doctor Fernando Lozano señaló que todas las ITS afectan especialmente a jóvenes de edad entre 20 y 40 años, y puso de manifiesto que existen grandes diferencias entre las distintas provincias en lo que respecta a las tasas de incidencia de las ITS, siendo Granada, Sevilla y Málaga las de mayor incidencia.

Unas diferencias que el especialista atribuyó "a la infradeclaración en diversas provincias y a la heterogeneidad territorial en el abordaje diagnóstico y asistencial de las mismas". El doctor Lozano también explicó que la sífilis, la gonococia y, en menor medida, la infección por Chlamydia trachomatis son más frecuentes entre los hombres. Por el contrario, el herpes genital es más frecuente en las mujeres.

El aumento de ITS es un fenómeno que se repite de manera generalizada en todo el mundo"

Andalucía registró en 2017 más de 3.000 nuevos casos de infecciones de ITS, de los que 837 fueron de gonococia, 833 de sífilis, 830 de chlamydia y 510 de herpes, situándose la tasa de la incidencia en 36 pacientes por cada 100.000 habitantes (alrededor 10 pacientes de sífilis, gonococia y chlamydia para cada 100.000 habitantes y 6 de herpes). Todas las ITS han experimentado además en Andalucía "un importante aumento" de incidencia desde 2011, tendencia que persiste para las infecciones por Chlamydia y gonococo, mientras que la sífilis y el herpes parecen haberse estabilizado.

Patologías clásicas, casi erradicadas a finales del pasado siglo, como la sífilis o la gonococia, y otras como la clamidia, el herpes genital, vuelven por tanto a la escena de la actualidad sanitaria, asociadas a nuevas pautas de conducta sexual, a una menor percepción del riesgo de infección y sobre todo a un menor uso del preservativo.

La incidencia del VIH, en cambio, ha descendido ligeramente en los dos últimos años, pasando desde 8,3 nuevos casos por 100.000 habitantes en 2014 a 7,2 en 2016. La incidencia es mucho mayor en hombres que en mujeres (12,7 nuevos casos frente a 1,9). En cuanto al modo de transmisión, el más común es la vía sexual entre hombres que practican sexo con otros hombres (7,1 nuevos casos, frente a 0,8 nuevos casos de transmisión heterosexual y 0,1 por drogas inyectables). El diagnóstico tardío ha bajado hasta situarse prácticamente en la media española y europea.

Las jornadas 'ITS/VIH_ Modelos organizativos para el abordaje de ITS en población con VIH o en riesgo: prevención, evaluación y seguimiento' se cerraron ayer. Entre las principales temáticas que se han tratado han estado la de incidir en la situación actual de las Infecciones de Transmisión Sexual en población con VIH o en riesgo, enfrentar las posibles estrategias preventivas y asistenciales, así como conocer la aparición de nuevas técnicas diagnósticas, las presentaciones actuales más frecuentes, su abordaje y la respuesta a los nuevos retos que representan. Asimismo, una de las conclusiones de las jornadas ha sido la necesidad de mejorar la información epidemiológica sobre las ITS.