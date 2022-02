Envejecimiento activo en Granada: actividades en la naturaleza y escritura creativa

El Ayuntamiento de Granada pone en marcha la segunda edición del taller de escritura creativa para personas mayores, impartido por el periodista y escritor Andrés Cárdenas Muñoz, que, bajo el título “Literatura en la memoria”, pretende animar a los personas con inquietudes artísticas y literarias a plasmar las experiencias, vivencias y recuerdos atesorados a lo largo de su vida “de tal manera que, a la vez de fomentar un envejecimiento activo, logremos que su voz y su memoria no se pierda”.

Así lo ha manifestado la concejala de Derechos Sociales, Mayores, Planes de Integración y la Transparencia, Nuria Gutiérrez, durante la presentación de esta iniciativa enmarcada dentro del Programa Sociocultural de Envejecimiento Activo, con el que el equipo de gobierno ofrece a las personas mayores la oportunidad de desarrollar “aquellas aptitudes creativas que se quedaron pendientes y que por diferentes causas nunca pudieron hacer realidad”.

Acompañada por el periodista Andrés Cárdenas, la edil ha destacado que “estamos ante una iniciativa con la que el Ayuntamiento de Granada invita a las personas mayores a conocer las herramientas y figuras narrativas necesarias para que puedan plasmar en sus relatos hechos, sucesos, experiencias, paisajes, personajes o lugares, de tal manera que la Granada que vivieron perdure en la memoria colectiva de la ciudad”.

Taller creativo de escritura

“Si las personas mayores logran escribir los recuerdos alojados en su memoria, Granada dispondrá de un documento inédito escrito por los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, basado en experiencias vividas en una época que no volverá y que, si no son recogidas por ellos, se perderán”, ha dicho. Según ha informado, el taller creativo, con un total de 20 plazas, tendrá lugar los miércoles de 10.00 a 12.00 horas en la sala de usos múltiples del centro municipal de Servicios Sociales de Ronda, sito en plaza de La Ilusión. Las personas interesadas deberán realizar su inscripción a través de la página web del Ayuntamiento de Granada. No se requiere formación específica ni experiencia.

El contenido del taller incluye aspectos relacionados con la lectura y la escritura, en los que se mostrará una introducción sobre las características del relato, la fábula, la novela y el cuento. Para la edil, el fomento de las capacidades artísticas y creativas tiene un impacto muy positivo en las personas mayores, dado que, a través del uso de una metodología activa y participativa, cada participante aumenta su autoestima, su ganas de superación, a la vez que genera vínculos entre el grupo que integra este taller”.

Diez jornadas de senderismo

Junto a esta iniciativa, el Ayuntamiento de Granada dentro del Programa Sociocultural de Envejecimiento Activo ha puesto en marcha este año un total de diez jornadas de senderismo para mayores de la ciudad, gracias al que podrán realizar, junto con otros amantes de la naturaleza, rutas en distintos parajes naturales de la provincia granadina.

Coordinado desde el Consejo Municipal de Personas Mayores, el programa de senderos del Ayuntamiento de Granada pretende fomentar la participación en actividades planificadas y estructuradas en torno al ejercicio físico, evitando así el sedentarismo y ayudando a mejorar y mantener la condición física de los mayores”.

“Con el programa de senderos, pretendemos fomentar la realización de ejercicio físico regular entre nuestros mayores, impulsar la realización de actividades en grupo con otras personas que comparten una afición común, en un ambiente distendido, a la vez que le permiten descubrir nuevos rincones y espacios de nuestra geografía, sensibilizarse sobre el respeto al medio ambiente y apostar por llevar una vida saludable”, ha puntualizado.

Según Nuria Gutiérrez, el Programa Sociocultura de Envejecimiento Activo responde a la apuesta del gobierno municipal de promover acciones colectivas de interés para las personas mayores del municipio y sensibilizar sobre los problemas del proceso de envejecimiento en la ciudad para lo que ha defendido la necesidad de dar voz activa a los protagonistas del mismo.