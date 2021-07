En casa buena parte de los estudiantes de Granada retenidos en Mallorca por el brote de coronavirus

Buena parte del contingente de estudiantes granadinos que estaban retenidos en un hotel de Mallorca de forma preventiva por un macrobrote de coronavirus ya han llegado a Granada. Los primeros lo han hecho alrededor del mediodía en dos vuelos de línea entre la isla balear y la terminal de Chauchina. El resto se encuentran viajando un ferry-burbuja facilitado por el Govern de las Islas hacia Valencia, donde tomarán un autobús facilitado por la Junta de Andalucía que no llegará a la ciudad antes de las cinco de la tarde.

En el primer vuelo llegaron los estudiantes de La Zubia, alrededor de la decena. Lo hicieron pasado el mediodía y sin detenerse a hablar ante la prensa. Sí lo hicieron los expedicionarios del segundo avión, operado por Vueling, alrededor también de una decena, que fueron recibidos por una representación de los padres. Se trata de alumnos del Almuñécar International School que mostraron su alivio por estar ya casi en sus hogares. También había entre ellos un alumno de Salobreña.

"Ha sido difícil porque fuimos con la intención de pasar un buen viaje y nos hemos tenido que volver en estas condiciones", relataba Alexander ya fuera del edificio terminal del Aeropuerto de Granada. Ellos pasaron cuatro días "eternos" encerrados y aislados en el hotel de Palma. "Yo estaba solo y no podía salir para nada. Encima te decían que si dabas negativo no te ibas a quedar y lo primero que haces es dar negativo y te meten en la habitación".

"Fue decirnos que nos vamos y comprar el vuelo. No lo esperábamos. Los de la agencia nos lo decían: los de Baleares no nos iban a pagar el vuelo, así que nos lo teníamos que buscar nosotros", cuenta a su llegada Elena. "Los de la agencia nos ayudaron bastante porque nos dieron la opción de ferry pero nosotros preferimos volver en avión porque es un trayecto largo y queríamos volver cuanto antes", añade Alexander.

"Estar solos y no saber cuándo íbamos a volver", dice al unísono ambos estudiantes sexitanos. "Ha sido muy injusto porque al estar en el mismo hotel que muchos turistas no se tomaban las mismas medidas, simplemente utilizaban el concepto de 'contacto estrecho' por estar de viaje de fin de curso en Mallorca", explica Elena, a la que le abundó su compañero diciendo que también estaban señalados "por ser estudiantes y venir por agencia, porque otros viajes no fueron por agencia y se han ido a sus casas a gusto, y los extranjeros igual".

Uno de los padres presentes, Miguel Polo, y que se llevó a varios alumnos de vuelta a la Costa, se quejó del "desgobierno balear", y que a los estudiantes "no los trataban nada bien". Y relató que "los tenían confinados, la comida fatal, faltos de papel higiénico, sábanas... Desconcertados con el trato que les estaba dando a los niños".

"Nosotros queríamos que volvieran lo antes posible. Se fueron sanos y han vuelto sanos porque ya se habían hecho una PCR antes y habían guardado todas las medidas de seguridad que les había dado la organización", cuenta este padre. Por eso dicen que "en absoluto" lo pasaron mal con su grupo de alumnos, y agradeció el trato del colegio, aunque no fue quien organizó el viaje. "Los que salían en las imágenes no eran nuestros niños", sentenció.

Estos padres no descartan emprender acciones legales contra el Govern de las Islas Baleares porque los confinaron sin permiso parental "y nosotros en el distancia tampoco podíamos hacer nada": "Estamos muy descontentos y veremos las acciones judiciales que podamos tomar".