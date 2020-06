Los exconcejales de la junta de gobierno de Granada, apartados del juicio del Serrallo

Los exconcejales del PP que formaron parte de la junta de gobierno del Ayuntamiento de Granada durante el mandato de José Torres Hurtado y que votaron a favor de la discoteca del Serrallo han sido apartados ahora del juicio por este caso, que se celebra en Granada desde el pasado febrero y que se ha reanudado esta semana tras la pausa del estado de alarma. Otra novedad es la rebaja de penas de cárcel solicitada por la fiscal para el exalcalde y el incremento hasta 10 años de prisión para Isabel Nieto.

El motivo para quedar fuera del banquillo es que las dos acusaciones populares que solicitaban penas para los ocho concejales han retirado hoy, 11 de junio, los cargos que mantenían hasta ahora contra ellos, lo que deja a los ya exediles fuera de la macrocausa urbanística. La representación de Vox y la de General de Galerías del empresario Tomás Olivo han retirado los cargos contra los concejales que votaron a favor de un cambio de uso y horario para la discoteca construida por el empresario García Arrabal.

El magistrado ponente en la causa, que desde el pasado febrero juzga a 17 acusados incluido el exalcalde José Torres Hurtado, ha aclarado durante la sesión que la modificación de las dos acusaciones populares deja fuera del proceso a los exconcejales, cuyos letrados han adelantado que pedirán la condena en costas.

Esta modificación de los escritos de acusación se ha producido este jueves y tras la reanudación el pasado lunes de la causa, que quedó suspendida con la declaración del estado de alarma y que no terminará previsiblemente hasta el próximo 23 de junio.

Han quedado fuera del juicio los ediles Juan Antonio Fuentes, Telesfora Ruiz, María Francés, Francisco Ledesma, Juan García Montero, Vicente Aguilera y Fernando Egea.

Por tanto, de los 17 acusados iniciales, el proceso se queda reducido ahora a 9, entre los que están el exalcalde Torres Hurtado, la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, el empresario García Arrabal, el interventor municipal y otros antiguos altos cargos de Urbanismo, incluido Manuel Lorente, que se considera uno de los principales acusados.

Respecto a estos acusados que se mantienen, la Fiscalía ha mantenido el relato de los hechos del conocido como caso Serrallo, pero ha rebajado a cinco años y medio la petición de pena al exalcalde José Torres Hurtado.

La fiscal encargada de la causa ha comunicado la modificación en una jornada centrada en los escritos de las acusaciones y, aunque ha mantenido el relato de los hechos, ha cambiado las calificaciones y las imputaciones y ha sumado un resumen de hechos "para que no se produzca indefensión".

En estos cambios, ha eliminado parte de los delitos contra Torres Hurtado, para quien pedía ocho años y medio de prisión y que ahora se enfrenta a cinco años y medio de cárcel y otros 32 y medio de inhabilitación por tráfico de influencias, prevaricación urbanística, un delito continuado de prevaricación común y un cuarto de fraude en la contratación.

Con esta nueva calificación, el Ministerio Público no le imputaría el delito contra la ordenación del territorio ni el de malversación de caudales públicos.

La Fiscalía también ha modificado las penas solicitadas para la que era concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, que se enfrenta ahora a una petición de diez años y medio de cárcel por los delitos tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, un delito continuado de prevaricación común y otro de prevaricación urbanística.

El Ministerio Público ha mantenido la petición de demoler el edificio de la discoteca del Serrallo, de titularidad municipal, en una causa que rebaja la responsabilidad civil de dos millones solicitada de manera inicial a los 300.000 euros.

Por su parte, el Ayuntamiento de Granada, que actúa como acusación particular, se ha adherido a las conclusiones de la Fiscalía salvo en el nuevo delito de malversación imputado a Nieto.

También ha declarado hoy un perito que ha recalcado el plan parcial del Serrallo es "un parque urbano en el que caben varios usos, no una zona verde" y que la discoteca se podría haber prohibido por razones ambientales pero no urbanísticas.

El juicio por esta macrocausa se retomará el próximo lunes con la calificación de las defensas.

Los concejales excluidos ahora han tenido que superar una larga instrucción que comenzó en 2014 (aunque no fueron incluidos como investigados hasta más adelante) y el desarrollo del juicio, donde tuvieron que declarar. No obstante, sus comparecencias fueron muy breves y algunos las hicieron a través de Juan Antonio Fuentes como portavoz. La Fiscalía y el Ayuntamiento de Granada como acusación particular no pedían cargos contra los ediles.