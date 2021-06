Los expertos ven "poco probable" que vuelva a haber confinamientos por coronavirus en Granada

Granada está en una nueva fase de la pandemia, completamente diferente a la que se había vivido desde marzo del año pasado. Los niveles de contagio siguen estando muy altos, tanto que para una población para la granadina, promediar 150 contagios diarios es multiplicar por 7,5 lo que debería ser idóneo (20 o menos casos al día). Pero ahora la gente no se muere, o al menos se muere menos; las hospitalizaciones están en los niveles más bajos en un año: y ahora no se viene de un confinamiento estricto, sino de medidas restrictivas pero que permitían un cierto grado de normalidad. Se puede hacer vida. La irrupción de la vacuna como agente frente al Covid-19 es la gran responsable de esto.

Pero las preguntas rondan: ¿a partir de ahora, qué? ¿Esta será la convivencia con el virus? ¿Los repuntes serán preocupantes? ¿Qué importancia tienen las variantes? Y sobre todo, ¿volverán los encierros? Aurora Bueno, catedrática del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UGR, y Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública responden.

Y de entrada, a la cuestión de si habrá nuevos confinamientos, alivian sus pensamientos. "Es muy poco probable que lleguemos a una situación tan extrema porque al tener a la población vacunada en su mayoría, es menos probable que haya casos graves, que haya saturación hospitalaria", explica la catedrática. March opina en el mismo sentido: "Todo indica que no podemos volver a la situación de octubre del año pasado. Volver a eso sería volver a una situación sin vacuna, por lo que eso no va a volver a pasar". Aun así, Bueno hace una salvedad con poblaciones de pocos habitantes donde un contagio puede disparar las tasas, por lo que pide a las autoridades sanitarias que sean "ágiles y tomar medidas específicas".

Sin embargo, en ambos se afanan en aclarar que un nuevo confinamiento "no es una situación imposible". Entre los motivos esgrimidos, la aparición de las diferentes variantes, y en especial la india, llamada ahora Delta, y que está teniendo una rápida difusión por la comunidad y la provincia. "No está todo ganado y hay que ir con cuidado", insiste Joan Carles March, que ve con recelo la llegada del turismo extranjero, y en especial del Reino Unido, donde la expansión de esta cepa ha sido muy rápida por su alta contagiosidad: "Esto podría hacer que esa variante entrara de forma más importante en nuestro entorno y que se incrementaran los casos. Si eso pasara, habría que tomar medidas".

Y aunque las vacunas protegen frente a distintas cepas del virus, "cada mutación va aumentado un poco más la capacidad de transmisión", recuerda Aurora Bueno, que recuerda que "el 90% de los casos en Reino Unido son ya cepa india" y que esta "ya la tenemos en Granada", por lo que "el porcentaje de casos que le corresponden van a ir aumentando". Por esto, insiste, "hay que seguir tomando precauciones, pero estas dependen de la colaboración de cada uno, y eso es lo difícil", lamenta.

En cuanto a la situación actual en Granada, y que se repite en la comunidad andaluza, los casos llevan semanas en una situación de estancamiento, con bajadas muy ligeras y repuntes también mínimos que compensan las bajadas previas. Un impasse nuevo en el que los expertos no terminan de tenerlas todas consigo. "Mientras se mantengan los niveles de endemia, estamos sentados en un polvorín que puede oscilar en cualquier dirección", advierte Aurora Bueno. Joan Carles March habla de dos factores: "Por un lado la vacunación va a un ritmo muy bueno, pero tenemos muchos grupos poblacionales sin vacunar y eso contrarresta. Por otro, hay abiertas discotecas y el ocio nocturno, y eso incrementa el número de casos de poblaciones de 16 a 29 años y probablemente hasta a 40, que no está vacunadas".

Bueno coincide con la explicación etaria que hace que los casos apenas bajen, y piensa que son estos menores de 30 los que no tienen miedo, no se sienten afectados, y por ello no toman medidas de protección, aunque entiende que "después del año que llevamos necesitamos urgentemente el contacto social". "Las tasas son bajas, las hospitalizaciones también, pero los últimos pacientes que la semana pasada entraron en UCI tenían 29 y 31 años, y que los casos graves se estén dando entre gente joven no creo que sea bueno. Si se le destroza el pulmón, aunque sobreviva, es una tragedia", relata la catedrática de la UGR.

Por ello insisten los dos expertos en que hay que seguir vacunando rápido y a cada vez más jóvenes. El profesor de la EASP cree que con ella, a pesar de la situación actual, disminuirán los casos, aunque recuerda que la inmunización tiene que llegar con las dos dosis y que no ofrece la misma protección el suero de Pfizer que el de AstraZeneca, con el que se ha vacunado a la población entre 60 y 69 años, y que aún muchos tienen solo administrada la primera puesta.

A pesar de todo, para la catedrática de la Universidad la situación es "buena" porque "hay menos casos graves y pocos casos en cohortes que están vacunadas", pero recuerda que "estamos cuatro veces por encima que como estábamos en junio de 2020": "Tenemos un nivel de endemia superior al que había después de la primera ola y en Granada todos los días tenemos alrededor de los 200 casos, y de 150 es difícil que bajemos". "Creo que todo estancamiento es malo porque necesitamos bajar más. Con la vacunación esperábamos que la disminución fuera más rápida, por lo que no estamos en la mejor situación", afirma Joan Carles March.

"Sería un error pensar en volver ya a la situación de antes de la pandemia", concluye el profesor. Su homóloga le suscribe: "Precaución y prudencia porque el problema sigue".