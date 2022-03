El joven expulsado de La Alhambra por llevar una bandera con una granada vuelve a pedir una disculpa por lo sucedido

Juan Carlos López, un granadino residente en Madrid, realizaba una visita al monumento de la Alhambra junto a sus amigos el pasado 27 de febrero. Llevaba atado al cuello una bandera con una granada dibujada a modo de capa, y los empleados del monumento lo expulsaron. Ahora, después de poner varias reclamaciones ante el Patronato de la Alhambra y el Generalife, vuelve a pedir que se disculpen por este hecho ya que, según ha asegurado, "las explicaciones que he recibido no son convincentes y en ningún sitio pone que no pueda llevar ese trozo de tela".

Según el propio afectado ha manifestado a través de su perfil en la red social Twitter, este viernes 18 de marzo ha recibido contestación a las quejas que puso en su momento, una respuesta en la que "no piden disculpas por las amenazas" que, siempre desde la versión del implicado, recibió, y que "no dan respuesta ante una pregunta sencilla: ¿En qué parte de la normativa dice algo de banderas?".

"La respuesta que me mandan refleja claramente que no hay norma que impida llevar una bandera; que los funcionarios sólo saben imponer sus prejuicios y que hay muchas presiones de los sindicatos. Maquillando el maltrato... ¿Y las disculpas para cuando?", se preguntaba el afectado.

Ya tenemos respuesta de @alhambracultura y, qué sorpresa!!! La respuesta la debió copiar el funcionario de lo que le dictaron en el sindicato.Ni piden disculpas por las amenazas ni dan respuesta ante una pregunta sencilla: ¿En qué parte de la normativa dice algo de banderas? pic.twitter.com/VsvF55nNIL — Juan Carlos Gr (@juancar84gr) March 18, 2022

En este documento, subido a la red social, se hace referencia a lo que en su día explicaron a este periódico desde el Patronato de la Alhambra y el Generalife (PAG), y es que el visitante fue desalojado en cumplimiento de la normativa en vigor, de 16 de enero de 2020, en la cual se recoge que "todas las personas visitantes deberán comportarse de manera correcta durante la visita, respetando los espacios que visitan y evitando en lo posible perturbar al resto del público".

"Según nos consta, a lo largo de la visita se hizo caso omiso de las instrucciones realizadas por el personal de control e información, concretamente en los puestos de Atrio, Palacios, Mexuar, Patio Polo y Patio de la Acequa", asegura el escrito remitido a López.

En dicha normativa también se indica que "los visitantes deberán atender en todo momento las instrucciones del personal empleado del PAG, así como del personal del servicio de seguridad y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su caso".

"En este caso se deja constancia de su incumplimiento, así como otras puntualizaciones en detrimento del sosiego en el transcurrir de su visita", refleja la contestación a la reclamación.

Desde el servicio correspondiente se informó a este diario que se estudiará la queja del visitante para esclarecer los hechos y darle una respuesta correcta y adecuada. Una vez realizadas las comprobaciones, el escrito concluye que la aplicación de la norma estos artículos por parte del personal del monumento "fue inevitable", por lo que "se procedió al desalojo".

Polémica en el Puente de Andalucía

La situación generó mucha polémica. Los problemas llegaron cuando la seguridad del monumento le llamó la atención, instándole a quitarse la bandera para poder seguir la visita. Según él mismo explicó a Granada Hoy el pasado 27 de febrero, había pasado varias horas caminando por las instalaciones de la Alhambra con la capa sin que hubiese problemas, y fue cuando trató de entrar a los Jardines del Generalife cuando surgieron los problemas.

Tras varias discusiones con el personal de seguridad, que le remitió a la normativa vigente, y la intervención de la Policía Nacional, acabó expulsado de la Alhambra y con su entrada cancelada, situación por la que llegó a poner hasta tres reclamaciones pidiendo una explicación.

El mensaje inmediatamente generó gran repercusión dentro de las redes sociales, especialmente entre los defensores de la independencia granadina del resto de la autonomía, que han querido ver en la cercanía al 28-F una clara señal política. Así, según explican desde Jóvenes Granadinistas este "es un gesto más que evidencia el papel de Granada en la autonomía andaluza, un papel de vasallo".