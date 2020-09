Los familiares de la víctima de violencia de género asesinada en Maracena durante el juicio: "La tenía sometida"

Los familiares de la mujer presuntamente asesinada de 20 puñaladas en septiembre de 2018 en Maracena (Granada) han puesto de manifiesto este martes, en el juicio con jurado popular contra su exmarido, el supuesto carácter machista del acusado, que la habría tenido "sometida" a continuas vejaciones.

Durante la segunda sesión del juicio que celebra la Audiencia de Granada en el edificio judicial de La Caleta han declarado, entre otros, el padre y la madre de la fallecida, que ya pidieron en declaraciones a los medios que se hiciera justicia, que el acusado sea declarado culpable y cumpla de forma íntegra la condena.

Según ha informado el abogado de la acusación particular, Antonio Camino-Tallón Marinetto, a la agencia Efe también han comparecido como testigos una exmujer del procesado y una hija, mientras que ha sido ratificada la autopsia que se practicó al cadáver y los forenses que exploraron al acusado han descartado que pudiera tener sus facultades alteradas.

Este miércoles está previsto que las partes presenten sus correspondientes conclusiones e informes para que, una vez elaborado el objeto del veredicto, el jurado popular pueda retirarse a comenzar su deliberación.

José Manuel G. C., que se enfrenta a una petición de la Fiscalía y de la acusación particular de 25 años de prisión mientras que su defensa pide la libre absolución, aseguró este lunes que no recordaba haber matado a su exmujer, aunque sí reconoció que el día de los hechos ambos habían discutido por dinero.