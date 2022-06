La feria no fue la causa de los cortes de luz en la zona Norte de Granada durante el Corpus

La zona Norte sigue sufriendo cortes de luz. Y lo hizo también la semana del Corpus, cuando en el ferial de Almanjáyar la luz iluminaba las calles y encendía los columpios mientras que a unos metros había vecinos sin luz, algo que se trasladó a las redes sociales buscando explicaciones a la solución. Y es que en esa semana, en plena ola de calor, los cortes de luz no cesaron evitando que con los termómetros con máximas de más de 40 grados durante varios días seguidos los vecinos afectados pudieran tener alimentos y bebidas frías o encender aire acondicionado.

En la comisión de Medio Ambiente celebrada en el Ayuntamiento de Granada se ha dado cuenta de la reunión de la comisión de los cortes de luz celebrada ayer en la Subdelegación del Gobierno. El concejal Jacobo Calvo ha explicado, a preguntas de la concejal de UP Elisa Cabrerizo, que cuando se tuvo conocimiento de los cortes de luz en la zona se hizo una prueba de carga para ver si el funcionamiento de la feria podría ser la causa y se descartó ya que no se superó la potencia en el ferial sino que era un problema de un centro de transformación de Endesa. El ferial funciona con sus propios grupos electrógenos y no se superó el consumo.

Calvo ha informado que en la comisión se trató la apertura del punto de información a personas consumidoras que el Consistorio va a poner en la zona Norte para atender a los vecinos y solucionar sus dudas o quejas (estará abierto de 10:30 a 13:30 horas) y también a dicho que se sigue reclamando a Endesa que active un teléfono local para atender a los afectados de Granada cuando hay un corte y que la incidencia se tramite y se resuelva de forma más ágil.