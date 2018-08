Las fisuras abiertas por las obras del Montecarlo no son peligrosas

Tras el susto llegó la calma al entorno de Puerta Real. En el día de ayer prosiguieron los trabajos para estabilizar la cimentación del futuro alojamiento que se construirá en el solar del antiguo Hotel Montecarlo. En la mañana de ayer la alcaldesa en funciones Ana Muñoz visitó los trabajos y relató lo sucedido y transmitió un mensaje de tranquilidad. "La obra ha tenido un deslizamiento de tierra en la estructura pero queremos tranquilizar a los vecinos porque los servicios de mantenimiento tanto de Bomberos como de Policía Local han trabajado para evitar que haya ningún problema" relató la concejal quien remarcó que no existe situación de peligro. "Solo hay que adecuar la obra para que no tenga ninguna filtración más" aseguró.

Asimismo, Muñoz recordó que ayer mismo los vecinos desalojados pudieron regresar a sus casas en torno a las diez de la noche y afirmó que, por prevención, habían sido desalojados. Lo que si se mantiene es el corte del tráfico desde Puerta Real hasta Puente Blanco en sentido descendente hasta que la empresa finalice la proyección de hormigón en la estructura. Ante esta situación, se ha realizado un desvío del tráfico por la Carrera de la Virgen.

Muñoz visitó con los bomberos -por segunda vez- los edificios colindantes para comprobar que están seguros. Lo hizo junto al jefe de Bomberos, Gustavo Molino y el jefe de Inspección de Edificios de Urbanismo Ignacio Rodríguez. Según explicó el técnico municipal, la empresa constructora cuenta con todos los permisos y autorizaciones para hacer este agujero de grandes dimensiones en el solar del antiguo Hotel Montecarlo y cuenta con el beneplácito de la Delegación de Cultura.

Respecto a la obra en cuestión, Rodríguez detalló que el "hoyo" " tiene unos catorce o quince metros de profundidad con cuatro sótanos. Fue en el nivel de la tercera planta donde se ha producido entre el pilotaje un pequeño desprendimiento de tierras del aluvión del río. "El río no pega con esas casas está a diez metros... cuando se hizo se rellenó con tierra compactada allá por los 60 o 70 posiblemente muy profunda y, al hacer el micropilotaje se ha desprendido parte de la tierra". Respecto a los huecos que han quedado detalló que apenas entra más de un metro en la calle Acera del Darro aunque si tiene cierta altura por lo que en la madrugada del jueves comenzaron las operaciones de relleno del agujero una especie de cueva que ha creado unos cinco o seis metros por debajo de todas las instalaciones como son las aceras a las que no debe afectar. Posteriormente está previsto que se proyecte para que no vuelva a salir la tierra.

Rodríguez desmintió que el río se esté saliendo ni haya filtraciones. El problema, realmente, es que el Darro habría generado una humedad que se va a corregir con el proyectado de hormigón. Estos trabajos, que se prolongarán en principio hasta el mañana, supondrán la construcción de una pantalla de cara a la acera.

Por su parte, el Jefe del Servicio de Bomberos, Gustavo Molino, indicó que no hay fisuras de riesgo por lo que, al poco tiempo de desalojar a los vecinos, se les dijo que podían volver a sus casas. Ayer, repitieron la visita para hacer una nueva valoración de los edificios contiguos para analizar las fisuras que habían aparecido en parte de la edificación" que, por fortuna, "no son significativas y no afectan a la seguridad estructural".

La peor parte se la han llevado los comerciantes. Durante todo el día efectivos de la Policía Local desviaron a los viandantes para evitar que transitaran por esta zona que redujo sus ventas considerablemente. El miércoles la Policía Local se presentó en los negocios hacia las siete y media de la tarde para efectuar el desalojo. Ya ayer los comercios abrieron con normalidad. El problema es que según indicaron las dependientas de la tienda Princess Verónica Ocaña y Vanesa Machado. "Lo que hace falta es que se reabra porque la gente ni sube ni baja y estamos perdiendo clientes".