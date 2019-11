La madre de la granadina con anorexia exige a la Junta que cumpla su promesa

Han pasado seis meses desde que Patricia Cervera hiciera entrega a la Junta de la Andalucía de las 314.000 firmas recaudadas en Change.org con las que pedía que la institución incluyera en la cartera de servicios una unidad especializada en trastornos de alimentación. Lo hacía por su hija que sufre anorexia nerviosa desde hace más de 8 años.

Ahora, tras conseguir que el Consejero de Salud, Jesús Aguirre se comprometiera al día siguiente con todas las personas y familias que sufren TCA (Trastorno de la conducta alimentaria), e hiciera la promesa de que en el mes de septiembre abrirían dos unidades para atender con recursos públicos los trastornos de conducta alimentaria, la granadina vuelve a recaudar firmas en Change.org para que se cumpla lo dicho.

Patricia Cervera, en declaraciones a este periódico, explica que tras la entrega de firmas de mayo “ese mismo día se comprometieron a poner en marcha estas unidades, nos fuimos muy contentos aunque con la prudencia y el temor de que se haga la promesa y luego no se haga nada, que es lo que está pasando ahora”, explica.

Las declaraciones del consejero en el mismo mes de septiembre, dice, fueron que ya se tenía el presupuesto para la unidad de Málaga y que ya estaba en marcha. “Conforme pasa el tiempo te vas dando cuenta de que se promete muy rápido y de una forma de una manera irresponsable”, señala Cervera ante el imcumplimiento de la fecha dada por Aguirre.

Por otro lado, señala, que hay un centro en Málaga para personas con Alzheimer que es el que van a habilitar para abrir esta unidad pero no tienen aún servicios para los ingresos hospitalarios –fundamental para el tratamiento– y afirma que lo que le preocupa a ella y a todas las familias afectadas que la siguen “es que no haya una fecha y que esto se demore” porque afirma que no saben “cómo ni cuándo van a abrir la unidad”.

Pero el tiempo pasa y señala que hay “que tener cuenta que hay muchos casos muy graves que están a la expectativa de esta unidad y tienen que saber cómo van a organizar su vida y la del paciente”. Independientemente de que se consiga abrir la unidad de Málaga, Cervera afirma que seguirán luchando para que cumplan la promesa que hicieron de abrir dos unidades de referencia y no una.