Arranca el grupo de trabajo que reclamó la oposición para consensuar el presupuesto de Granada para 2021

El grupo de trabajo para consensuar un presupuesto para 2021 en el Ayuntamiento de Granada ha quedado hoy constituido con los miembros de la comisión oficial de Economía y Hacienda. Un grupo que nace a petición de los tres grupos de la oposición (PSOE, Podemos-IU y Vox), que exigieron estos trabajos comunes en una moción aprobada en diciembre y que hasta ahora no se ha hecho realidad.

Y ya desde su constitución ha dejado la evidente diferencia entre la oposición y el bipartito (Cs-PP) en este asunto. Ha habido discrepancias tanto en la periodicidad de las reuniones como en los que deberán acudir a ellas, por lo que la oposición ha terminado acusando al bipartito de falta de transparencia y de voluntad para elaborar unos presupuestos consensuados.

El grupo ha quedado constituido en una comisión extraordinaria de economía solicitada por la oposición. En la moción aprobada en el Pleno de diciembre se decía que se iniciarían los trabajos en enero para tener ya unas cuentas los antes posible y no tener que prorrogar los presupuestos de 2020, que según la oposición es el objetivo del bipartito. Por este retraso, se pidió la comisión urgente y hoy se ha celebrado.

El bipartito ha comenzado proponiendo designar a los representantes de cada grupo enviando una carta a cada uno, ante lo que la oposición ha pedido reducir los tiempos y que sean los propios miembros de la comisión de Economía los que conformen el grupo. "En cumplimiento de la moción dice que la comisión se conforme en grupo de trabajo. No hace falta más trámites. El calendario de sesiones ya nos lo hemos saltado porque deberíamos haber empezado en enero", ha dicho el concejal de Podemos-IU, Francisco Puentedura. El portavoz de Vox, Onofre Miralles, también ha asegurado que "no hace falta dar tanta vuelta".

Un primer asunto que ha llevado al concejal del PSOE, José María Corpas, a acusar al bipartito de "no tener ningún papel para el presupuesto y pretender dar largas".

El concejal de Hacienda y presidente accidental de la comisión por la baja del concejal de Economía, Luis González, por enfermedad, ha defendido que ya se envió un primer informe con los "números gordos" de lo que presenta cada área para el presupuesto de 2021, del que ahora hay que ver lo detalles de los gastos e ingresos. Así, se ha quedado conformado en el momento el grupo de trabajo con los miembros de la comisión.

El segundo punto ha sido establecer las bases y el calendario de trabajo. Y de nuevo la discrepancia. El bipartito ha propuesto primero reuniones "cada dos semanas a celebrar los lunes por la tarde, a lo que la oposición se ha negado. Puentedura ha recordado el retraso que ya se acumula: "¿Y ahora nos reunimos cada 15 días? No, nosotros proponemos reuniones cada mínimo semanales y empezar ya", lo que han refrendado Vox y PSOE en cumplimiento de la moción. "Si la aprobación inicial no llega hasta marzo y la definitiva y entrada en vigor será en junio, nos encontraremos con que ya se haya agotado la subvención para el transporte público si se prorroga el presupuesto actual", denuncia Puentedura, que habla de que el borrador enviado por el bipartito "no clarifica nada".

Finalmente se ha sometido el asunto a votación y se ha aprobado la propuesta de los grupos de la oposición de reunión semanal, comenzando el próximo lunes, con la abstención de PP y Cs y el voto a favor de PSOE, Podemos-IU y Vox.

El tercer punto también ha tenido diferencias: los asistentes. La oposición ha dicho que enviará un listado de los técnicos que quieren que comparezcan y el bipartito dice que es un grupo político y que considera que con que acudan los concejales de las áreas, "acompañados, si lo deciden, por los directores y secretarios generales", es suficiente, algo que no contenta a la oposición, que ha acusado al bipartito de querer coartar el trabajo y apoderarse del trabajo de los técnicos.

Huertas asegura que los concejales conocen "al detalle" su área y sus cuentas y que "es más que suficiente". Pero Puentedura dice que sería una "irregularidad" y que se "fía más de los técnicos que de los políticos, que nos engañan". De hecho, ha asegurado que si se niegan "tienen que justificarlo por escrito con acta para ver quién tiene voluntad de aprobar el presupuesto".

Corpas ha pedido al bipartito que "no se encasquillen" y que con eso "dan apariencia de que quieren ocultar algo a los grupos de la oposición". Por eso ha propuesto que los tres grupos de la oposición acuerden de forma conjunta el listado de técnicos a comparecer para tener la máxima transparencia", a lo que Podemos-IU y Vox han aceptado.

Habrá que esperar al próximo lunes para ver si el equipo de gobierno lo acepta o el grupo de trabajo nace ya dividido.