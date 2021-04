El grupo de trabajo para los presupuestos de Granada: sin resultado y atrapado en las formas y la política

Casi cinco horas de reunión y ningún avance. Ese es el resumen rápido de la convocatoria esta mañana del grupo de trabajo constituido para la negociación de un presupuesto para la ciudad de Granada para este 2021. La reunión comenzó, como no podía ser menos en el Consistorio, con bronca y diferencias sobre la forma y el procedimiento.

Y en la ‘chicha’ del encuentro, donde se tenían que analizar las partidas de cada área y ver dónde subir y bajar cantidades o plantear líneas rojas para aprobar unas cuentas consensuadas, un ‘desfile’ de concejales que cada uno a su forma iban explicando capítulos y recibían, o no, preguntas de los grupos. Pero ningún acuerdo, ningún emplazamiento y pocas opciones para que de esto salga un presupuesto nuevo acordado entre todos los grupos a este ritmo. Ahora se supone que los concejales tendrán que contestar a las consideraciones que los grupos les harán por escrito y estos tendrán que recurrir a las comisiones delegadas oficiales para poder preguntar a los técnicos sus dudas sobre partidas.

La reunión de la comisión convertida en grupo de trabajo según la moción aprobada por el pleno el año pasado comenzó a las 09:00 horas bajo la presidencia del concejal de Economía, Luis González, que ha vuelto a su rutina tras su baja médica. Y al minuto, el primer enfrentamiento: si hay que definir las bases de funcionamiento del grupo, si hay que reducirlo a una persona por grupo, si hay voluntad de consensuar y si el grupo puede votar o no, extremo que forzó la oposición para votar que acudieran técnicos a las reuniones, a lo que se abstuvieron en el equipo de gobierno tras cuatro consultas a la Secretaría, que advirtió que es más un problema político que técnico. Votación que no será vinculante ya que los concejales del equipo de gobierno no ven necesaria su comparecencia y remiten a preguntarles en las comisiones delegadas.

González dejó claro tras un inicio revuelto del grupo de trabajo que sí hay voluntad por parte del equipo de gobierno de que haya un presupuesto “si es posible cuadrarlo” ante el descuadre de 40 millones. Lo que lleva a la oposición a insistir en que no quieren presupuestos nuevos sino mantener los de 2020 prorrogados. Y antes de que acabara la reunión, el Consistorio publicó una nota de prensa en la que el concejal de Economía acusaba a la oposición de impedir el trabajo y torpedear la comisión asegurando que no se la tomaban en serio.

Vox no hizo preguntas ni propuestas a los concejales que iban pasando explicando los datos alegando su portavoz, Onofre Miralles, que las harán por escrito una vez que hubieran escuchado a todos. El concejal de Podemos-IU sí preguntó a todos los concejales sobre ciertas partidas de cada área, sobre todo las que no se vayan a ejecutar por la pandemia (como fiestas, alumbrado u otras) para sacar de ahí un ahorro que destinar a otros fines. El PSOE también hizo sus puntualizaciones por área pero también remitió a cuestiones por escrito en concejalías que llevan ediles que no están en el grupo.

En limpieza se debatió sobre todo sobre la partida de limpieza y ante la insistencia de Puentedura sobre el modelo y los pliegos del contrato, la concejal Pepa Rubia cortó diciendo que no era el momento. Y nuevo debate, más acalorado. González llegó a decir que se estaba “perdiendo el tiempo” con las formas.César Díaz habló sobre todo de los costes del transporte público (se necesitan 27 millones) tras reducirse un 47% los usuarios y comenzar en breve los trabajos para la nueva concesión, ante la que se compromete a estudiar las posibilidades de municipalización del servicio y llevarlo cuanto antes a la comisión de grandes contratos.

El concejal Manuel Olivares volvió a abrir el debate con la oposición y el PSOE lo acusó de “incendiar” tras cargar contra este partido y Paco Cuenca, lo que dejó de nuevo frases como “gobierno inútil”.Lucía Garrido con Cultura, José Antonio Huertas con Hacienda y Servicios Sociales, Carlos Ruiz Cosano con Juventud, Educación y Salud, Eva Martín con Mantenimiento, Participación Ciudadana y Patrimonio, Francisco Fuentes con Personal (que se lleva el 40% del presupuesto y que ha conseguido reducir el capítulo I de personal con la amortización de vacantes por jubilación) y Luis González con Economía y Urbanismo completaron el ‘desfile’ –definido así por Vox– de concejales para dar los datos generales y someterse a las peticiones de la oposición y propuestas.

La base de este trabajo era el proyecto de borrador que envió el equipo de gobierno a los grupos de la oposición pero habrá que esperar a la próxima reunión (aún no hay fecha) para saber cómo va evolucionando la negociación, que por lo visto en la reunión de ayer va a ser larga y costosa y eso que según la moción aprobada para febrero ya había que haber tenido un borrador de expediente.

Así, la política (incluso nacional) y las diferencias formales sobre la comisión vuelven, como ya pasó en la de grandes contratos, a hacer cuesta arriba un consenso en el Ayuntamiento de Granada.