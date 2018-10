“Estamos aquí por ti. Por todo lo que has dado y has dejado. Hoy hacemos nuestro último servicio juntos. Que extraño será no verte entre nosotros. Tú solidaridad infinita, naciste para esto y lo sabes". Los compañeros de José Manuel Arcos Sánchez, el guardia civil fallecido ayer por el disparo de un delincuente al que dio el alto en Huétor Vega, le han dedicado unas emotivas palabras en el funeral celebrado esta mañana en la Catedral de Granada.

"Te fuiste luchando como siempre, qué pena, no pudimos estar todos contigo. Tu vida se basaba en tres valores: trabajo, familia y deporte. Eres una persona de retos, por eso seguimos tu ejemplo. Tu familia no estará sola. Porque como tú, nunca dejamos atrás a nadie. Un abrazo amigo, te queremos”.

Al funeral, que ha durado una hora, han asistido miles de personas, entre ellos autoridades como el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska. El arzobispo de Granada añadió: "Son de los que hacen que durmamos tranquilos y vivamos seguros", en referencia a la víctima del lamentable suceso ocurrido en la madrugada de ayer.