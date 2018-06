La historia de nunca acabar

Es difícil explicar que una provincia con 915.000 habitantes lleve más de tres años sin tren en un país que durante las últimas tres décadas ha hecho bandera de su avance en conexiones ferroviarias, especialmente las que llevan la marca de Alta Velocidad. Es más difícil aún explicar que la economía de esa provincia aislada dependa en gran parte de un sector como el turismo o la llegada de congresos y, por tanto, de tener buenas comunicaciones. A cualquier granadino esta historia no le sonará nada rara, aunque es curioso comprobar que este tema se haya estancado principalmente de puertas para dentro y no haya tenido el recorrido exterior que sí han tenido, por ejemplo, las protestas por el soterramiento del AVE en Murcia. Ahora, el nuevo revés con la comunicación de Adif que avisa del corte de la línea Granada-Antequera se ampliará hasta el 7 de octubre, se convierte en el último capítulo de la antología de desagravios en materia ferroviaria que lleva sufriendo esta provincia a lo largo de varios gobiernos. El alcalde Francisco Cuenca pedía esta misma semana "luz y taquígrafos" para saber cómo se ha llegado a esta situación tan enquistada de continuos desaguisados, y no le falta razón pues aparte de alguna visita decepcionante de ministros de Fomento, la información que ha ido destapando la prensa y la rumorología creciente en estos casos, la información o no ha llegado o ha llegado de manera 'engañosa'.

Hay una fecha marcada en la memoria de la provincia: el 7 de abril del año 2015. Un día que Granada Hoy anunció previamente como el 'día d' en el que se iba a cortar la línea ferroviaria entre Bobadilla y Granada. Lo que parecía que era un paso adelante para la pronta llegada del AVE a Granada acabó por convertirse en un 'infierno' de aislamiento. De hecho, la previsión era que ese corte iba a mantenerse durante unos cuatro o cinco meses. El motivo era agilizar la ejecución de la línea de Alta Velocidad entre Granada y Antequera. Un poco después llegó la sentencia total con la supresión del tren hotel con Barcelona que eliminaba cualquier tipo de enlace ferroviario, salvo la conexión con Almería. Pero hasta llegar a ese 7 de abril de 2015 y a la pesadilla ininterrumpida de más de tres años de aislamiento, Granada ya había tenido que aguantar más situaciones perjudiciales.

El enquistamiento del AVE a Granada requiere de una información más completa desde arriba

Así, tras el éxito de la Expo 92 y la llegada del AVE a Sevilla, la Junta acabaría planteando más tarde la idea de esbozar un Eje Ferroviario Transversal de Andalucía, con el objetivo de vertebrar todo el territorio más allá de la autovía A-92. Se trataba de comunicar por tren, en el menor tiempo posible, el mayor número de capitales andaluzas. El Gobierno autonómico iba a ejecutar el tramo entre Sevilla y Antequera-Santa Ana y el del resto del territorio. No obstante, en mayo de 1996, cambió el color del Gobierno central -ya no estaba el PSOE en ambos lados- y en los planes del Ejecutivo del PP ya no entraba ese tramo de Alta Velocidad como uno de los urgentes. La Junta tomó una decisión sin precedentes, ponerse a trabajar en el tramo de Loja-Tocón, propiedad del Estado, lo que provocó numerosas fricciones entre las administraciones.

La presión de la Junta de Andalucía acabó haciendo mella y en 2004 el Ministerio de Fomento, que hasta entonces había preferido mejorar el ferrocarril convencional entre Bobadilla y Granada, aceptó la construcción de una línea de Alta velocidad de nuevo diseño y apta para viajar a 300 kilómetros por hora. A partir de ahí, comienzan los 'problemas en Loja', una serie de complicaciones del tramo que discurre por la zona del Poniente granadino y que perduran -da igual el signo político- hasta el día de hoy.