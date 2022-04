¿A qué hora lloverá en Granada este Martes Santo?

Tras unos días casi veraniegos, la lluvia y la bajada de temperaturas han vuelto a ser las protagonistas de este Martes Santo, lo que ha hecho que varias cofradías vuelvan a estar pendientes del parte meteorológico ante la amenaza de precipitaciones que impidan la salida de las respectivas hermandades en el año de la vuelta a la normalidad de Semana Santa.

Aunque las primeras horas del día han sido de relativa normalidad, con un tiempo similar al registrado el Lunes Santo, con la llegada de la tarde el tiempo ha virado notablemente hacia días más invernales, con los cielos cubiertos y la amenaza de precipitaciones amenazando a los y las granadinos y granadinas, que continuamente actualizaban las aplicaciones meteorológicas para saber a qué hora empezaría la lluvia en Granada.

La respuesta a esta pregunta la ofrece la web especializada The Weather Channel, que ofrece un horario desglosado de la probabilidad de precipitaciones en la provincia de Granada para este Martes Santo. Así, según la información recogida en esta web, el mayor porcentaje de lluvia se dará a las 19:00 horas con un 83%, bajando progresivamente a partir de esa hora hasta llegar a un 49% a las 22:00, aunque, no obstante, este porcentaje volverá a subir una hora después hasta el 75%.

Pese a todo, los porcentajes no dejan de ser cifras y las predicciones, predicciones; por lo que la información facilitada en la web The Weather Channel no tiene que tomarse como un texto sagrado, de hecho, a las 16:00 horas, pese a registrar un 24% de probabilidades de lluvia para Granada, el agua comenzó a caer en el barrio del Zaidín, poniendo sobre aviso a las cofradías que temían no poder realizar su estación de penitencia un año más.