La hostelería en Granada no ve la luz al final del túnel

La hostelería apaga las luces y dice basta. El sector se ha reunido en Plaza Bib-rambla para llevar a cabo una protesta contra los elevados costes de la luz que ponen en peligro la continuidad y el progreso de sus negocios.

Este apagón viene motivado por diversas razones, pero la principal es intentar que ningún negocio tenga que cerrar. Antonio García, secretario general de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, ha declarado a Granada Hoy que "el apagón se ha realizado con un éxito completo".

Además, García añade que consideran que la situación en España es insoportable. "el IPC ha crecido hasta un nivel insoportable y las facturas de luz han aumentado entre un 200% y un 400%. Todo eso sumado al gas, la materia prima y a lo que conlleva un negocio, se convierte en inviable. No podemos más".

Antonio García se muestra pesimista y avisa que "las consecuencias se verán a corto plazo cuando algunos establecimientos empiecen a cerrar. No puede ser que en agosto de 2019 se pagara 3.000 en luz y en la actualidad, 9.500 euros".

Desde este sector piden ayuda a gritos. "Queremos llamar la atención, especialmente al Gobierno de España que es de quien depende esto. No sé cómo son los demás sectores, pero una de las estrategias económicas del pais está en peligro", explica a este diario el secretario general.

Hay una cosa que tienen clara y es que subir los precios es una forma de morir, "¿subir precios? Todo el mundo sabe que solo se consigue echar a la gente del establecimiento. Nadie quiere pagar más, pero de alguna manera es la única forma de sobrevivir". Además, desde el sector hostelero aseguran que nadie les hace caso, "parece que al gobierno no le interesa los problemas del país".

Según denuncian los hosteleros, les llegan facturas eléctricas que llegan a triplicar las de hace un año y que dejan a muchos empresarios con muy poco margen y sin saber cuánto van a poder aguantar.

Ante la gravedad de esta situación, reclaman cinco medidas básicas, como la revisión y una modificación del sistema de cálculo de tarifas y disponer de un estatuto similar al del consumidor electro intensivo o aprobar bonos eléctricos con los remanentes de las ayudas covid al sector que cifran en 3.000 millones de euros.

Piden además eliminar los peajes y hallar fórmulas de contratación adaptadas a la realidad, una bajada de los impuestos eléctricos y de los costes regulatorios con suspensiones temporales, moratorias y aplazamientos y promover los sistemas de compra agrupada, entre otras medidas.

El sector de la hostelería está compuesto en España por 320.000 establecimientos -el 88 % de restauración- que dan empleo a 1,7 millones de trabajadores, por lo que se trata de un los principales motores económicos del país.

Por último, García no quiere celebrar el cambio climático. Al revés, sentencia que no puede ser, pero "lo que sí es evidente es que si hiciese más frío no se podría poner la calefacción".