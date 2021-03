Los hosteleros de Granada alertan de reservas "irrisorias" en Semana Santa y piden la apertura de la movilidad

Esta mañana, el PNV ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la razón por la que franceses y alemanes pueden ir a España, pero no se permite la movilidad entre provincias. Y ha contestado que se cumplen las recomendaciones europeas, pero no ha dado respuesta a esta paradoja. La Federación de Empresas de Turismo y Hostelería de Granada ha alertado este miércoles de que esta Semana Santa, con cierre provincial en Andalucía, va a ser "inexistente" para el sector, cuyos establecimientos todavía abiertos tendrán un nivel de reservas "que no son cuantificables por ser irrisorios".

A través de un comunicado, la patronal turística y hotelera ha advertido de que, con las provincias perimetradas, las actividades de alojamiento, hospedaje y cámping, agencias de viajes, guías y servicios turísticos se han perdido en un 95 %, mientras que el segmento de hostelería y ocio nocturno han caído en más del 70 % en facturación pese a la actual ampliación de horarios.

"El sector se encuentra en una incertidumbre tremenda. Mil dudas en las ayudas tanto del Gobierno Central como el del autonómico que no llegan", ha indicado la Federación, que ha exigido la apertura de las provincias y la movilidad entre las mismas exigiendo pruebas PCR negativas porque, de otro modo, habrá "una monumental catástrofe".

Por zonas comarcales, el 85 % de la planta de alojamiento se mantiene cerrada y solo los establecimientos familiares están abiertos "con un nivel de reservas que no son cuantificables por ser irrisorios", mientras que los grupos para Semana Santa han sido cancelados ante la imposibilidad del desplazamiento.

En cuanto a Sierra Nevada ha calificado la actual temporada de esquí de "irregular y complejísima" y ha lamentado un anuncio de huelga en la estación "que nadie comprende".

"Sin viajeros, ni visitas a la Alhambra, verdadero pulso de la situación del destino, tenemos la constatación de que la Semana Santa de Granada no existe para el sector de la hostelería y el turismo", ha sentenciado, al tiempo que ha exigido una explicación al Gobierno de España de por qué un madrileño no puede viajar a Granada y sin embargo sí puede llegar un cliente de París.