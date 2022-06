La huelga de basuras de Granada se aplaza, al menos, hasta el martes

No habrá huelga en el servicio de recogida de basuras de Granada, al menos de momento. Los trabajadores de Inagra, al igual que hizo la empresa esta mañana, han aceptado la propuesta del Sercla para sentarse a negociar la subida de salario que reclaman. Este es el resultado la reunión mantenida en la reunión de la tarde de este sábado entre los empleados de la compañía municipal de limpieza, que tiene como principal implicación que el lunes seguirá habiendo servicio de recogida de residuos y no comenzará la huelga prevista desde las 0:00 horas.

Ya por la mañana, Inagra, la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basura en Granada capital, comunicó la aceptación de la propuesta del Sercla para seguir la negociación a partir del lunes para intentar evitar la huelga de basura en la ciudad, convocada por los sindicatos a partir de ese mismo por el conflicto con el convenio laboral. De esta forma tan solo se logra aplazar veinticuatro horas el inicio de la protesta a la espera del resultado de la mesa negociadora de ese día.

Por la tarde, los trabajadores siguieron el mismo camino. Diego Puertollano, representante de los empleados de Inagra, afirmó tras hablar con sus compañeros que "nos interesa seguir con las negociaciones y tenemos empatía con Granada, que no tiene la culpa de esta situación", para aplazar momentáneamente la huelga. "Queremos acabar con esto ya esperamos que la empresa vaya el lunes con buena disposición", añade.

"Estamos rebajando la oferta del IPC pero que venga acompañada de una mejora de unos trabajadores que están condenados con sus contratos desde hace quince años", explica Puertollano, que incide en que no es solo un problema económico, sino que también afecta a "temas organizativos" internos. Uno de los temores de los trabajadores es que en el futuro pliego de condiciones para el nuevo contrato con el Ayuntamiento "la puja sea a la baja", lo cual puede repercutir de forma negativa en los salarios y la plantilla de la empresa.

"Hemos aplazado, no suspendido, la huelga hasta ver si hay interés de la empresa. Se es así se desconvocará. Mientras no veamos interés mantendremos la convocatoria", finaliza Puertollano, que prefiere esperar al lunes para confirmar si la huelga comenzaría en la madrugada del martes de no haber avances el lunes.

El Sercla pidió el viernes a las partes, reunidas desde por la mañana para intentar llegar a un acuerdo sobre las revisiones salariales de 2022 y 2023, que se volvieran a reunir el lunes para seguir debatiendo las propuestas de trabajadores y empresa y llegar a un acuerdo que evite la huelga en unos días especialmente sensibles como los de la Feria del Corpus Christi.

Tras esta petición del Sercla, las partes tenían que pronunciarse este sábado y desde Inagra ya han informado de que aceptan esa propuesta "para seguir negociando el lunes y paralizar la convocatoria de huelga prevista a partir del 13 de junio".

Tras siete horas de reunión el viernes, el comité de empresa reconocía que la empresa había mejorado "un poco" su planteamiento inicial pero seguía siendo insuficiente para los trabajadores, que se retiraron a valorar la oferta del Sercla de continuar la negociación del lunes.

La empresa ha recordado desde el principio del conflicto que los trabajadores ya han tenido un 6,5% de subida de salario desde el mes de enero correspondiente al IPC del año pasado y la plantilla quiere asegurar que se le subirá en los dos próximos años el IPC a lo que quede, algo inasumible para la empresa. Los trabajadores se han afanado en defender sus derechos laborales sin perder poder adquisitivo.