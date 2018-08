El fin de la huelga de taxis, a expensas de la decisión de la gremial de Barcelona

El segundo día de huelga de taxis en la capital granadina transcurrió ayer sin incidencias y con un gran seguimiento por parte de los conductores, más allá de la falta de vehículos de transporte y algo de frustración por parte de la ciudadanía, que veían como no había suficientes vehículos realizando transportes para satisfacer sus necesidades. Una protesta pacífica que no ha causado incidentes por el momento, y que está a la espera de que la situación se arregle en el Ministerio de Fomento.

Una tensa espera que ayer no tuvo novedades desde Madrid, por lo que los paros indefinidos siguen convocados en la gran mayoría de España, y por extensión en la ciudad nazarí.

La huelga busca mostrar la solidaridad con los más afectados por los VTC en España

El vicepresidente de la Gremial del Taxi en Granada, Juan José López, aseguró ayer a Granada Hoy que la asociación está "a la expectativa de lo que pase en el Ministerio de Fomento" y confirmó que de momento sigue la huelga con el 20% de servicios mínimos.

López comentó que uno de los días clave será hoy, cuando se reúnen todas las comunidades autónomas con el Ministerio de Fomento en la Conferencia Nacional de Transportes. Esperan que de este encuentro pueda salir algún tipo de acuerdo sobre la situación que haga que las asociaciones del taxi de toda España desconvoquen los paros. Sobre la mesa estará, entre otras propuestas, que las autonomías gestionen de manera íntegra la concesión y el control de las licencias VTC para que se respete el margen de 1 vehículo de transporte concertado por cada 30 taxis.

De no alcanzarse un acuerdo satisfactorio hoy en dicha reunión, el viernes sería -en principio- el último día en el que se podría encontrar una solución al conflicto. La última reunión del Consejo de Ministros previa al periodo vacacional de agosto tendría en su mano el realizar algún movimiento (probablemente una declaración institucional prometiendo una solución tras el verano) para no perpetuar esta situación.

"Si no es en estos días ya nos iríamos, en principio, a septiembre, y ahí no sabemos exactamente si los compañeros de Madrid o Barcelona dirían de desconvocar la huelga o seguirían. Estamos a la expectativa todos", comentó a este diario el vicepresidente.

De continuar la situación, la Gremial del Taxi granadina no tiene previsto realizar más movilizaciones más allá de los paros indefinidos que ya se están llevando a cabo. El único movimiento, además de la huelga, ha sido -según López- pedir voluntariamente que todos aquellos conductores que no formen parte de los servicios mínimos aparquen sus vehículos en las paradas de taxi y que informen a los clientes del motivo de la huelga y el objetivo que buscan con ella.

"Hay que pensar que las ciudades importantes son las grandes y nosotros intentamos que con estos paros se vea unidad en toda España y demostrar que el taxi está unido con este efecto dominó", comentó el vicepresidente, quien aseguró que esa escasez de taxis que se vive en Granada y en muchas ciudades como Sevilla, Málaga o Córdoba desde el lunes se lleva a cabo para que los habitantes se conciencien de que en Madrid o Barcelona no están solos. "Estamos todos a una porque esto nos afecta a todos".

Respecto al derecho a trabajar de algunos taxistas, los cuales han seguido transportando a viajeros pese a no pertenecer a los servicios mínimos establecidos por la huelga, el vicepresidente consideró que todos los trabajadores de la Gremial del Taxi de Granada tienen derecho al trabajo, así como a hacer huelga, pero les pide "sin violencia" que si no están cubriendo estos servicios mínimos no salgan a trabajar porque "todos estamos aquí perdiendo dinero y parados por el futuro de todos".

Juan José López anunció que, de prolongarse esta situación hasta el fin de semana, el sábado y el domingo saldría a circular el 50% de la flota de taxis "como cada final de semana", y después se continuaría con el 20% en la calle, aunque esperan no tener que prolongar esta situación más de lo necesario. Pero para eso Fomento tiene que dar un paso adelante.