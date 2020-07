Se incendia un piso en La Chana con los propietarios fuera de Granada

Otro de los peligros habituales del verano es la no vigilancia de las casas al estar muchos propietarios fuera por vacaciones u otros motivos. En la madrugada del jueves al viernes se ha producido un incendio en un piso de La Chana en el que afortunadamente no hubo que lamentar infortunios personales ya que no había nadie dentro y el fuego no se propagó a otras viviendas.

El suceso, del que ha informado la Policía Local de Granada, tuvo lugar en torno a las una y veinte de la mañana. Fue entonces cuando se recibió el aviso de un incendio en un domicilio de la calle Zegrí Moreno al parecer provocado por un cortocircuito en el sistema eléctrico.

Una dotación de Bomberos de Granada tuvo que acceder al interior de la vivienda fracturando la puerta de entrada encontrándose la estancia vacía.

El fuego afectó a todo el piso aunque afortunadamente no se propagó hasta el resto de viviendas del mismoedificio.

La unidad intentó localizar a los propietarios del mismo para informarles de los hechos, siendo hasta el momento infructuosas las gestiones