El incivismo ciudadano rebaja la nota a los servicios municipales de limpieza

Los granadinos han hablado: todavía queda mucho trabajo por hacer en materia de servicios públicos municipales. En una ciudad asfixiada por las deudas los vecinos de la ciudad no han dado el "aprobado" al Ayuntamiento de Granada según informó ayer el Observatorio de Servicios Urbanos (OSUR) a través de una nota de prensa. En concreto, el II Barómetro de satisfacción impulsado por este organismo detalla que la percepción de los ciudadanos sigue situándose muy por debajo de la media nacional siendo el agua el servicio mejor valorado (con un 75% de personas encuestadas satisfechas) lo que supone un 13% más que en la anterior edición. En el lado opuesto se encuentra la limpieza viaria pues se trata del servicio con más opiniones negativas (49%) no tanto por la labor de la empresa adjudicataria Inagra si no por la suciedad provocada por los incívicos dueños de mascotas que abandonan los excrementos en plena vía pública.

Los resultados de este barómetro son fruto de una encuesta anual efectuada a 5.137 personas para conocer la visión de los vecinos de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Málaga sobre los servicios de su ciudad. En concreto, en Granada el servicio de suministro de agua es el que más valoran los granadinos pues cuenta con un 75% de satisfacción general. Cabe resaltar que esta encuesta no mide el coste de los recibos que cada mes llegan a los buzones de los granadinos. Se centra en la calidad del agua (con una valoración del 77%) seguido de la gestión operativa (ausencia de cortes, presión), etc. En cuanto al servicio de alcantarillado hay más peros. Sólo la mitad de los granadinos (un 49%) están satisfechos.

El estado de suciedad de las aceras también provoca el rechazo de los encuestados por OSUR

En este sentido, cabe resaltar que durante épocas de tormentas o lluvias de alta intensidad es común que estas se atoren, por ejemplo, durante los meses de otoño con las hojas, lo que propicia la intensificación de las labores de limpieza para evitar inundaciones en la vía pública.

En cuanto a la recogida de basura y residuos los granadinos están muy satisfechos. La encuesta de OSUR detalla que el servicio ha alcanzado un 67% de satisfacción siendo la frecuencia lo más valorado con un 80% seguido de la recogida selectiva (67%) y la dotación y equipamientos para prestar el servicio (66%).

En peor posición se encuentra la limpieza viaria. Se trata del servicio con más opiniones negativas aunque cabe resaltar que casi aprueba. En concreto, hay 49% de resultados negativos y un 45% de positivas siendo la presencia de excrementos de animales lo que genera peores datos junto a la limpieza de las aceras con un 44% de insatisfacción. Sin embargo, el cuidado de zonas verdes y la conservación de espacios públicos es el tercer servicio mejor valorado y recibe una puntuación del 57 %, 11 puntos más que el año anterior. Lo más apreciado es la calidad de las instalaciones con un 57 % de aceptación; luego, aunque sin llegar al aprobado, se sitúan el cuidado de las zonas verdes, y el equipamiento de los parques para distintas edades, ambas con el 48 %.

Para Ramiro Aurín, director general de OSUR, "a pesar del suspenso que el sentido crítico de los granadinos otorga al global de los servicios públicos municipales, hay que impedir que los árboles nos impidan ver el bosque. El suministro de agua y la recogida de basuras tienen buenos resultados, sobre todo el primero. Eso sí, los datos revelan que los granadinos siguen molestos con el servicio de limpieza viaria, que prácticamente no mejora respecto a 2017".

El Observatorio de Servicios Urbanos es el referente en la promoción y la protección de los servicios municipales que pueden y deben ser excelentes por la financiación indirecta y directa que todos los ciudadanos ejercen como usuarios y contribuyentes. Los expertos del Observatorio constituyen un centro de pensamiento, un grupo de seguimiento y una comunidad de exigencia para asegurar la mejora constante y evitar el deterioro de los niveles de servicio alcanzados en los últimos años en España".