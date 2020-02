La incógnita en Contratación sigue sin despejarse una semana después

Una semana después de que Sebastián Pérez hiciera saltar la bomba en el Ayuntamiento anunciando su dimisión como presidente del PP de Granada por la falta de apoyo de su partido, dejando también contra las cuerdas al bipartito y reabriendo otra vez la brecha con la que comenzó este mandato, la situación en la Plaza del Carmen sigue siendo de incógnita y sigue sin despejarse tanto el futuro del concejal como de la comisión de contratos aprobada en pleno que fue la gota que colmó el vaso en su decisión.

Hoy ha habido Junta de Gobierno Local, como cada viernes, y Pérez ha acudido después de una semana en la que se ha dejado ver poco. Y lo ha hecho en su calidad de primer teniente de alcalde, de concejal de Presidencia y de Relaciones Institucionales. También de Contratación, ya que pese a que dijo el viernes a la prensa cuando comunicó su dimisión que dejaría este área asegurando que no podía pasar porque el alcalde, Luis Salvador, le diera la presidencia de la comisión de contratos a Vox, todavía no ha renunciado. Y eso que dijo incluso que se quedara la Concejalía el portavoz de Vox, Onofre Miralles, dentro del relato de acusaciones a su partido, Cs y a Vox.

Y ahí está la clave de por qué el alcalde no ha delegado todavía en Vox dicha comisión, como le prometió cuando presentaron la comisión, cuando se aprobó y el mismo viernes pasado,cuando pese a aprobar el pleno la presidencia de Salvador, éste comunicó a Vox que iba a delegarla en ellos. Desde entonces el alcalde no ha firmado ese decreto y en la última junta de portavoces del miércoles dijo que lo iba a decidir esa misma tarde. Hoy viernes todavía no lo ha hecho y en sus pronunciamientos públicos se aferra a que por ahora el presidente es él y ya se informará de cualquier cambio.

Porque Salvador busca que la cesión a Vox de la presidencia tenga el consenso de la oposición, algo imposible. La oposición no va a dar su beneplácito a Vox y quieren que el alcalde se moje y decida. El PSOE se ha propuesto para presidirla (era la opción que defendía también Sebastián Pérez), también desde Podemos-IU. Vox se proponen a ellos como artífices de la comisión y por el acuerdo con el alcalde. Todos esperan su decisión.

Y mientras,el bipartito sigue en su posición de vender la gestión de gobierno y negar la mayor poniendo el trabajo como escudo. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, los portavoces de PP y de Cs, César Díaz y Manuel Olivares, junto al concejal de Personal, Francisco Fuentes, han hablado de normalidad. Ellos han confirmado que Pérez ha estado en la junta de gobierno semanal y que sigue manteniendo contratación.

Sobre los motivos que haya podido dar Pérez para no renunciar al área como dijo la semana pasada, han dicho que "lo tendrá que responder él". Y él está esperando a que el alcalde diga si Vox presidirá la comisión para dejarlo o mantenerlo, de ahí la dilación de todo. Porque hay dos formas de que lo deje, o renunciando o a través de revocación del alcalde, ha explicado Fuentes.

El portavoz del PP, César Díaz, que desmintió en su días las acusaciones de Pérez sobre presión del partido, ha querido también marcar distancias de la polémica como viene haciendo el equipo de gobierno y ha asegurado que están centrados en "trabajar por la ciudad. Lo importante es Granada y estamos trabajando a un alto nivel", ha dicho.

Desde Cs, su portavoz, Manuel Olivares, ha incidido en esa opción de que el alcalde busca el consenso de los grupos de la oposición".