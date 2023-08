Avalan indemnizar a una familia de Granada por la muerte de un hombre al que se le diagnosticó ansiedad cuando sufrió un infarto

El Consejo Consultivo de Andalucía ha resuelto a favor de indemnizar a la familia de un hombre que falleció en Granada tras sufrir un infarto y al que la ambulancia no llevó a ningún hospital porque el primer diagnóstico fue de ansiedad. Así se recoge en el dictamen que determina que se dictamina a favor de la reclamación de responsabilidad patrimonial ante el SAS.

Los hechos ocurrieron en 2018, cuando la familia llamó a Urgencias para atender a un paciente por "ansiedad y sensación de ahogo, según se refirió en la llamada telefónica", indica el Consultivo, que señala que en en el requerimiento la familia refirió los "antecedenes" y "padecimientos coronarios" del hombre. Una ambulancia acudió al domicilio, donde se le tomaron las constantes vitales al hombre. "Finalmente se emite el diagnóstico médico de estado de ansiedad no especificado", recoge el dictamen, que señala que el paciente no fue trasladado a ningún hospital y se le dio Diazepam. La familia decidió llevarlo a un centro privado, donde ingresó y se determinó que sufrió un infarto agudo de miocardio. El paciente murió ese mismo día.

El hecho de que se hubiera informad de que el hombre padecía del corazón resulta para el Consultivo "de suficiente relevancia". Añade que "la omisión de una prueba diagnóstica tan básica como la realización de un electrocardiograma en el propio domicilio constituye un déficit asistencial consistente en la demora en la puesta a disposición de los medios necesarios para la atención que en ese momento precisaba el paciente".

El Consultivo razona que "en este caso efectivamente hubo mala praxis en un primer momento por parte de los servicios sanitarios que acudieron al domicilio al no realizar las pruebas oportunas que hubieran determinado la necesidad de su traslado inmediato al hospital" pero arguye que fue la familia la que lo trasladó a otro centro "en el que se practicaron las debidas pruebas y en donde se le aplicó el debido tratamiento, pese a lo cual no pudo evitarse el desenlace final". Esto "introduce un elemento de duda" en relación a que la muerte se deba al acto médico reclamado. Así, determina que no sólo cabe indicar si hubo un error, sino que de ese error haya un daño patrimonial. "La asistencia sanitaria la recibió casi de forma inmediata en un hospital privado, que no pudo evitar el desenlace final a las pocas horas", añade el dictamen, que apunta que "en definitiva, no se determina que el paciente hubiera tenido más posibilidades de supervivencia en el hospital público, por lo que no resulta posible concluir que existía y, por tanto, se perdió una oportunidad".

"No obstante, considera este Consejo Consultivo que la atención prestada no fue acorde con las circunstancias y con los factores de riesgo del paciente, que fue privado del empleo de los medios adecuados a tales circunstancias, lo que ha provocado en sus familiares una situación de inquietud, zozobra, angustia, ansiedad, en definitiva, un quebranto o sufrimiento psíquico que resulta indemnizable en concepto de daño moral pues excede de una mera situación de malestar o incertidumbre", señala el dictamen, que valora que la suma indemnizatoria puede fijarse "prudencialmente" en 20.000 euros para la esposa y 10.000 para cada uno de los cuatro hijos del hombre.