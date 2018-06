La inmigración evidencia en Motril el déficit de efectivos de Policía Nacional

"La oleada masiva de inmigrantes mantiene a los efectivos de Policía Nacional desbordados". Así lo denunció ayer el Sindicato Unificado de Policía (SUP) que ha reclamado más dotación de personal en la Comisaría de Motril, además de exigir al nuevo Gobierno a que explique el uso que se le va a dar al pabellón militar EVA-9, que el anterior Ejecutivo quería habilitar como Centro de Acogida Temporal (CATE). En esta misma línea se pronunció la Unión Federal de Policía (UFP), cuyo secretario provincial, Raúl Gómez Ochando, insistió en la necesidad de "establecer algún tipo de comisión de servicio para reforzar la plantilla al menos durante el verano".

Tal y como indicó el SUP, los "cientos de inmigrantes llegados los últimos días" se han ubicado en un CATE que "carece de las mínimas condiciones de salubridad tanto para los compañeros que allí prestan servicio como para los propios inmigrantes", algo que también manifestaron desde la UFP. Raúl Gómez explicó que "el centro no reúne las condiciones necesarias para albergar a tantísima gente", ya que solo tiene capacidad para 80 personas y "durante el fin de semana han llegado a Granada en torno a 200 inmigrantes".

Según sostienen desde el SUP, "esta falta de espacio y de personal hace que los compañeros de la UPR de Granada tengan que desplazarse hasta Motril para trasladar a los inmigrantes para su reseña", por lo que "tienen que doblar el servicio con asiduidad, sufren innumerables cambios de turnos y no son remunerados por ello". Así, el SUP denuncia que la falta de personal es "tan elevada que la custodia del CATE ha tenido que ser llevada a cabo en varias ocasiones por dos funcionarios, lo que no garantiza la seguridad en caso de incidente".

Tal y como indicó el secretario provincial de UFP, "la plantilla de Motril está bajo mínimos. Pese a que según el catálogo se encuentra al 80%, no es real porque la ratio no está actualizada y no atiende al volumen de población que existe".

"En verano, Motril llega hasta triplicar su población y, además, hay que sumarle a todo ello el problema de las pateras, que son personas que no constan de ninguna forma y que para atender una llegada, hay que derivar a toda la seguridad ciudadana, lo que supone dejar a la calle sin patrullas", indicó Raúl Gómez. Por su parte, desde el SUP también hicieron hincapié en este asunto y reclamaron cubrir "en su totalidad las 167 plazas de catálogo" y que se modifique.

En cuanto a la falta de espacio que presenta el CATE, el SUP instó al nuevo Gobierno a que "fije exactamente cuál va a ser el uso que se le va a dar al EVA-9". Por su parte, la UFP insistió en la necesidad de que "hay que intentar buscar una solución al tema donde albergar a los inmigrantes, ante la insuficiencia de las instalaciones actuales".