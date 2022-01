Campaña de inspección municipal para que los comercios de Granada cumplan las normas de las rebajas

El Ayuntamiento de Granada tiene en marcha una campaña del área de Consumo para hacer un seguimiento en los establecimientos y velar por el cumplimiento de las normas de las rebajas. En total va dirigida a 150 establecimientos de distintos sectores y distritos.

Según ha informado el concejal Jacobo Calvo, "esta campaña consiste en que se cumpla la reglamentación en exhibición de carteles anunciadores de la rebajas y su periodo, una de las incidencias más numerosas; que al menos el 50% de los productos están rebajados; que la reducción de los precios esté en un ámbito comparado con el precio previo y el rebajado. No se permite que sea tapado ni se manipule, otra incidencia habitual es el del reetiquetado", explica.

También se fijan en cuestiones como que las rebajas no afecten a la totalidad de los productos. Tiene que haber zonas identificadas entre los de rebajas o de temporada. Si hay al mismo tiempo ventas de rebajas y de saldos en liquidación, deben aparecer claramente separados ambos. Tampoco se pueden vender artículos deteriorados o no adquiridos para esa finalidad. Si no está con un mes de antelación de venta al público, también quedan fuera de la oferta.

El cartel anunciador de las rebajas tiene que indicar que está a disposición también el libro de quejas y reclamaciones y el recibo es la herramienta básica para esa reclamación.

"Los comercios de Granada bastante responsables pero eso no quita que se hagan labores de inspección", matiza Calvo.

El edil ha aprovechado para hacer un llamamiento para que haya un consumo real en el comercio local, en el de proximidad. "Se está trabajando para favorecer este ámbito tan castigado por la pandemia. Ahora es una buena oportunidad para ir de rebajas por Granada, en los barrios, para echarles una mano de manera directa a todos los autónomos que apuestan por el comercio de calidad para la ciudad y genera una economía directa e indirecta y pone a Granada en buen lugar del comercio de calidad".