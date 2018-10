Las instituciones se unen para dar un paso más contra la violencia de género

Maracena hace tres semanas. Dúrcal en agosto. Guadahortuna en junio. Las Gabias en mayo. Guadix en febrero. Se trata de las fechas y lugares en los que la provincia ha visto cómo la violencia de género ha acabado con la vida de cinco mujeres, una cifra desoladora que posiciona al 2018 como el año negro en materia de violencia machista en Granada. Sin embargo, la provincia ha puesto en marcha un organismo para trata de erradicar esta lacra: una comisión de coordinación entre instituciones que, impulsada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha arrancado de forma pionera en la Audiencia de Granada.

La última de las víctimas, Nuria Alonso, de 39 años, cuya vida fue arrebatada por su expareja el pasado 25 de septiembre en el barrio maracenero de Villasol, hizo saltar la polémica sobre los sistemas de protección de las víctimas.

El TSJA ratificará su constitución, tras lo que se convocará la primera reunión del organismo

Tras el homicidio de Nuria, su padre manifestó que ella había tratado de denunciar a su expareja, de la cual estaba tratando de divorciarse. Durante el proceso judicial de separación se acordó que compartirían la vivienda en la que residían junto a su hijo, sin embargo, ella habría tratado de impedirlo sin fortuna. Tal y como explicó el padre de Nuria, Eduardo Alonso, cuando ella acudió a denunciar a los Servicios Sociales de Maracena, a la Guardia Civil..., "le decían que no siguiese yendo, que no servía de nada, que no cumplía el perfil". Ante ello, desde el Instituto Armado indicaron que no tenían registradas denuncias por violencia de género. Tan sólo les constaba un incidente en 2016, en el que su expareja la echó de casa y cambió las cerraduras para que ella no pudiese entrar. Mientras que desde el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) confirmaron que Nuria sí había acudido porque el divorcio estaba "resultando conflictivo", pero que no denunció.

Para tratar de evitar que se den situaciones de este tipo, la Audiencia de Granada ha puesto en marcha la comisión de coordinación contra la violencia de género. El organismo tiene como objetivo coordinar a todas las instituciones que trabajan para erradicar esta lacra, de tal manera que no haya fisuras en el sistema de protección de las víctimas. Para ello, se abordará el tratamiento y solución a diversos temas como los errores detectados en cada sector, coordinación y formas de resolverlo; valoración de situaciones de riesgos en las víctimas; medidas de asistencia letrada , o quejas realizadas por víctimas de malos tratos entre otros.

Así, en la comisión, que tendrá como máximo dirigente al presidente de la Audiencia Provincial, José Luis López Fuentes, participarán las unidades de policía y guardia civil especializada en violencia de género, Juzgados de Violencia sobre la Mujer, fiscalías especializadas, unidades forenses de valoración, oficina de ayuda a la víctima, Subdelegación del Gobierno, servicios sociales de los ayuntamientos, abogados y procuradores y letrados de la Administración de Justicia.

Granada ha sido la primera provincia en constituir este organismo, que se pretende implantar en todas Audiencias de España, que el martes celebró un primer encuentro preliminar en la Real Chancillería. En ella, todas las instituciones designaron las personas que formarán parte de la comisión, desgranaron los servicios que ya presta cada institución y apostaron por dar un enfoque eminentemente técnico, así como se planteó dar cabida a otras instituciones relacionadas con este problema como las Penitenciarias. Asimismo, se levantó acta de la misma, la cual será aprobada por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Será tras ello cuando se considerará constituida la comisión y se convocará la primera reunión oficial.