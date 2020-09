Los trabajadores de jardines de Granada denuncian falta de personal y de medios: "No damos abasto"

El personal de jardines de Granada no puede más. Denuncian que no pueden llegar a atender todo el mantenimiento que requieren las plantas y que esto está afectando tanto a la imagen de la ciudad como a sus condiciones de trabajo pues están desbordados por la falta de personal ya que no se sustituyen ni bajas, ni vacaciones, ni jubilaciones. Tampoco se actualiza el compromiso de renovación de vehículos ni la modernización del material. Una cuestión que, dicen, supone un incumplimiento flagrante de las claúsulas del contrato firmado con el Ayuntamiento, que está pagando a la empresa Eulen por el total del personal sin que esté toda la plantilla. Mensualmente están faltando (primero por el estado de alarma y la baja de personal de riesgo, después por vacaciones) más de 20 trabajadores.

Desde el comité de empresa denuncian que la plantilla de Eulen (encargada del sector B de la capital, que agrupa a Zaidín, Albaicín o Camino de Ronda) es de 69 profesionales más 5 que se agregaron para el PTS. Durante el estado de alarma había 25 trabajadores menos por baja al ser personal de riesgo y en agosto se han sumado 21 de vacaciones y 11 de baja. Y sólo se han incorporado 9 profesionales en régimen de prácticas.

"No llegamos y por eso da la imagen de estar todo abandonado. No nos da tiempo ni a regar. Ya el Ayuntamiento se ha quejado a la empresa por el estado del Zaidín y lo que ha hecho la empresa es sancionar a un oficial y culparlo de la situación cuando la realidad es que falta un tercio de la plantilla", explican desde el comité de empresa.

Como ejemplo, en el Carmen de los Mártires hay solo un jardinero, en el Parque García Lorca hay 2 jardineros y uno barriendo (debería haber de 6 a 8) y este verano en Camino de Ronda no ha habido nadie.

"Esto viene de atrás. Desde el 1 de septiembre de 2018 no se ha sustituido a nadie". Y es que el pliego de condiciones no lo recoge expresamente. "Los jefes de equipo se han quejado y se les ha castigado", dicen.

Y aseguran que el Ayuntamiento tiene conocimiento de todo esto "pero no hacen nada. Están pagando por todos los trabajadores y no hay muchos trabajando". Según los cálculos del comité, el primer año de la concesión el Ayuntamiento pagó 27.900 horas que no se prestaron. El segundo año, que ahora se cumple, calculan que serán unas 40.000 horas pagadas de más a la empresa porque con el confinamiento trabajó menos gente", han dicho, por lo que calculan que con una revisión municipal del contrato se podrían haber ahorrado más de un millón de euros ya que se paga por empleados que no se sustituyen.

"Los inspectores están al día de la ausencia de personal diaria", dicen. Por ejemplo, en el Zaidín en lugar de 14 trabajadores ha llegado a haber 2 para todo el barrio. "Y luego nos hacen responsables de que no se llegue a todo", denuncian.

Y no sólo es tema de personal. También denuncian que no se está renovando el material, que la empresa se comprometió a tener 24 vehículos y hay unos 16, que no hay trituradora para poda y que las herramientas eléctricas para hacer menos ruido tampoco se han comprado. "Y eso los inspectores del Ayuntamiento lo tienen que exigir porque está en el contrato".

"Nos gusta nuestro trabajo y no dejamos de trabajar, todos los compañeros son unos grandes profesionales, pero estamos desbordados. Solo queremos que se cumplan los pliegos", aseguran. Incluso estudian ponerlo en conocimiento de la Fiscalía.

La concejal de Podemos-IU en el Ayuntamiento de Granada Elisa Cabrerizo ha explicado que los problemas son solo con esta empresa ya que la otra que gestiona el otro área de la ciudad no está así y que en esta zona tampoco antes con la anterior empresa. Según Cabrerizo, aunque el pliego no contemple la sustitución expresamente, sí que dice que la empresa tendrá que garantizar "la disposición de personal necesario en cada época del año" para realizar los trabajos y si no existe, el "descuento" de ese déficit. Y ahora se paga el 100%, denuncia la concejal, que asegura que está estipulado que se certifique diariamente el personal que trabaja y lo que se hace. "El Ayuntamiento tendría que hacer una inspección y no lo hace", asegura Cabrerizo.

"El 90% del trabajo es el riego porque no hay personal para otra cosa. Y hay por ejemplo quejas en algún parque de plagas de mosquitos y es que no hay tiempo para actuar", dice Cabrerizo.

La edil de Podemos-IU reclama al bipartito que vigile este tipo de contratos "del día a día" porque es un "chorreo de gasto" en un Ayuntamiento con un déficit de 300 millones de euros que habría también que controlar igual que se está haciendo con los grandes contratos, así como hacer "inspecciones" para "comprobar que el trabajo está hecho y se corresponde con lo comprometido".