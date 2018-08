Los jubilados cobran ahora 165 euros más de pensión que al inicio de la crisis

Los pensionistas granadinos han sorteado los años de crisis con casi un 21% más de dinero en sus carteras, siendo los jubilados los que han conseguido un mayor incremento porcentual (23,83%). Eso no quiere decir que cobren grandes fortunas ni que muchos de ellos no tengan problemas para sobrevivir, más aún en estos años de depresión económica en los que muchos de ellos han sido sustento de familias enteras. De hecho, no alcanzan ni el estatus de mileuristas, pero con los datos extraídos se puede apreciar que, al menos, sus remuneraciones son algo mayores ahora que en 2008, cuando comenzaron las 'vacas flacas'.

Según los datos oficiales extraídos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social correspondientes a junio de 2018, un pensionista cobra ahora, de media, 790,26 euros en la provincia de Granada, un 20,97% más que hace diez años. Con el dinero en la mano son 165,72 euros más al mes.

Esta cifra está por debajo de la media andaluza (840,16 euros) y a bastante distancia de la provincia líder en la comunidad en esta materia, Cádiz, con 936,06 euros. Los pensionistas granadinos ingresan menos dinero que la media nacional, que asciende a 938 euros, siendo las tres provincias vascas las más beneficiadas al superar los 1.165 euros mensuales.

No obstante, no todos los pensionistas cobran igual, porque la Seguridad Social distingue entre cinco tipologías diferentes de pensión: incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y a favor de familiares. Los que más dinero reciben son los pensionistas por jubilación, fruto de su relación laboral. Estas personas ingresan, de media, 907,59 euros al mes en Granada, un 23,83% más que en el año 2008, eso son más de 216 euros más.

Las personas con una incapacidad permanente cobran 854,92 euros mensuales, mientras que los pensionistas por viudedad, orfandad o favor de familiares no llegan a los 570 euros. Es especialmente significativo el caso de la viudedad, es decir, personas que obtienen una prestación por el fallecimiento del cónyuge que cotizó en su momento. Hay 45.638 personas en Granada que consiguen esta ayuda, casi el 5% de la población provincial, y que captan al mes 563,75 euros. Muchas de estas personas son mujeres ancianas que, si no recibieran ayuda de sus familiares, tendrían difícil la supervivencia si deben pagar el alquiler de una vivienda.

El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida han provocado que haya más pensionistas. Ahora 185.956 personas reciben dinero de la Seguridad Social, el 20,31% de la población, mientras que en 2008, al inicio de la crisis había 168.024 personas.

Dos jubilados miran un escaparate