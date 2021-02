Un juez autoriza a una residencia de Granada a vacunar a un anciano contra el coronavirus a pesar del rechazo de su hijo

Un juez de Granada ha autorizado a la Residencia de ancianos La Milagrosa, ubicada en Armilla (Granada) para poner la vacuna contra el coronavirus a un residente mayor, sin pleno uso de sus facultades mentales por padecer Alzheimer, cuyo hijo se había opuesto a la administración de la dosis porque alegaba que el hombre ya había pasado antes la enfermedad y se encontraba muy débil para recibir otra carga viral.

El juez de Primera Instancia 16 de Granada sostiene en su resolución fechada el pasado 4 de febrero que la posibilidad de sufrir una nueva infección no ha desaparecido por lo que "en las actuales circunstancias el riesgo de no vacunarse es mucho mayor que el de hacerlo", según se desprende del informe del médico forense consultado. Así pues, esta residencia pública, de la Diputación Provincial de Granada, podrá vacunar al anciano con autorización judicial, pese a la oposición de su hijo. Éste centro fue uno de los primeros lugares donde se comenzó la campaña en Granada a finales de diciembre.

El hijo manifestó que su padre, de 81 años, "tiene un deterioro físico muy grande, con Alzheimer, padece de los bronquios encontrándose muy desnutrido y que se encuentra en una silla de ruedas por lo que no quiere exponerlo a una nueva carga viral". Además fue sometido a pruebas en mayo y junio de 2020 que "dieron como resultado PCR negativo y anticuerpos positivo".

Según el auto dictado por este Juzgado (que no es firme y contra él aún cabe recurso), "en el presente supuesto, el hijo mantiene una postura comprensible desde un punto de vista humano; sin embargo, aunque su padre haya pasado la enfermedad de coronavirus y presente anticuerpos al virus a las fechas de las pruebas serológicas, no puede la ciencia en su estado actual determinar con precisión el tiempo de inmunidad al virus, evidenciándose que este es altamente variable en atención a las características personales del paciente (en este caso paciente de alto riesgo), curso de la enfermedad, cepa de contagio... Habiéndose descrito casos en los que se ha producido nuevo contagio o reinfección".

Tras recordar que los informes médicos insisten en que "se desconoce la duración de inmunidad desarrollada tras el contacto con el virus", el juez sostiene que “el riesgo, pues, no ha desaparecido, de forma que puede afirmarse que en las actuales circunstancias el riesgo de no vacunarse es mucho mayor que el de hacerlo, lo que supone, en definitiva, que el mayor beneficio es la vacunación y que sería contrario a la salud del paciente no hacerlo en tanto se incrementaría el riesgo de volver a contraer esta enfermedad, debiendo significarse, además, que la vacuna cuenta con la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento”.

El juez recuerda también que los planes sanitarios aprobados por las administraciones responsables consideran que “la vacunación es la única alternativa para superar la situación actual de pandemia”, con preferencia para los grupos más vulnerables, y así han propuesto “la vacunación de todas las personas de riesgo que hayan sufrido con anterioridad la enfermedad del Covid-19 confirmado o sospechado, pues con la información actual procedente de los ensayos clínicos, no hay evidencia de que haya problemas de seguridad con la vacunación de personas que hayan pasado COVID-19 o presenten serología positiva frente a SARS-CoV-2”.

Una norma para vacunar a niños, ahora para ancianos

El juez fundamenta su decisión en lo establecido en la Ley reguladora de la Autonomía del Paciente y Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica: "En los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente. Aquellas decisiones que sean contrarias a dichos intereses deberán ponerse en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución correspondiente, salvo que, por razones de urgencia, no fuera posible recabar la autorización judicial, en cuyo caso los profesionales sanitarios adoptarán las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente, amparados por las causas de justificación de cumplimiento de un deber y de estado denecesidad”.

En su argumentación, el juez expone que si bien es "cierto que la introducción de esta nueva redacción en el precepto, se consideró aplicable esencialmente en el supuesto de vacunación de menores, sin embargo, en la actualidad, el colectivo que puede presentar mayores problemas, dada su vulnerabilidad al Covid-19, es el de los mayores ingresados en residencias gerontoasistenciales, que constituyen el primer grupo de más alto riesgo de la campaña de vacunación actual".