El juicio contra el exalcalde de Castril se adelanta al 30 de octubre

La Audiencia de Granada ha fijado para el 30 y 31 de octubre el juicio contra el exalcalde de Castril José Juan López Ródenas (PSOE), una arquitecta municipal y el secretario en el momento de los hechos por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la adquisición de un inmueble que hizo el Ayuntamiento pagando más de su valor.

El juicio, inicialmente previsto para diciembre, se celebrará a las 9:30 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. La Fiscalía no acusa a ninguna de estas personas y solicitó en su momento el sobreseimiento provisional por entender que no existen pruebas suficientes. La acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Castril (ahora gobernado por Nuevo Castril) ha solicitado seis años y un día de prisión para el exalcalde.