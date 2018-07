Un informe jurídico dirá si el Ayuntamiento lleva a Fiscalía la gestión del Centro Lorca

El tira y afloja entre el Gobierno socialista y la oposición popular sobre la gestión del Centro Lorca no se acabó el pasado viernes en el Pleno. La salida adelante de la moción presentada por el PP para que el Ayuntamiento envíe a la Fiscalía del TSJA los acuerdos y actas de la Fundación Lorca y del Consorcio del Centro de los dos últimos años no significa, en cualquier caso, que el Consistorio esté obligado a actuar de forma urgente. Los posibles avances dependerán de la elaboración de un informe jurídico que evaluará, junto a la Secretaría General del Ayuntamiento, la conveniencia o no de remitir la documentación a los tribunales siempre que existan "indicios de delito" en ellos.

Fuentes municipales consultadas por esta redacción explicaron que después de que la oposición al completo aprobara la moción para enviar de documentación sobre el Centro Lorca al TSJA, la Secretaría General del Ayuntamiento no está obligada a remitir de forma inmediata el contenido de esta a los tribunales si no observa señales de quebrantamiento de la ley. Todo dependerá de un informe de viabilidad que tendrán que elaborar los servicios jurídicos del Consistorio, que junto con la Secretaría General, tendrán que evaluar después si los documentos exigidos en la moción (actas del Pleno desde junio de 2016, comisiones delegadas de cultura, reuniones de la Fundación García Lorca, las del Consorcio y los acuerdos de ambas con la entidad bancaria Caixabank) están ajustados o no a derecho, y si existe sospecha de delito en ellos.

El Consistorio afirma que solo puede ir a los tribunales si detecta indicios de delito

De resultar negativo el informe municipal, la moción jurídicamente no tendrá más recorrido. En el caso de resultar afirmativa se activarían los mecanismos para que la secretaría enviase a la Fiscalía la documentación para iniciar un proceso penal, teniendo desde ese momento un mes para recabar toda la información referida a la administración del Centro Lorca.

El alcalde, Francisco Cuenca, ya advirtió a los concejales en la sesión plenaria del pasado viernes que sin indicios de delito, el Consistorio no podía trasladar nada a la Fiscalía, versión ayer corroborada por fuentes internas del Ayuntamiento a esta redacción. Este punto de vista no es compartido por Juan García Montero (PP), impulsor de la moción aprobada por mayoría cualificada del Pleno con 19 votos a favor y 8 en contra, que ayer se sorprendía de que el regidor socialista "poco menos que dijo que no aceptaba la mayoría" de lo aprobado por la corporación municipal.

El concejal del principal partido de la oposición municipal estima que el Pleno es el "órgano de gobierno más importante de un Ayuntamiento, el que tiene más jerarquía, y el que toma decisiones de mayor rango", por lo que se mostró "confiado" en que el secretario municipal haya remitido a la Fiscalía y registrado "convenientemente" la moción.

"No creo que la Secretaría, por mucho que el alcalde se lo diga, no cumpla con su obligación porque se lo ha ordenado el Pleno", estimó García Montero, que afirmó que su grupo no estará "detrás" del secretario para que haga efectiva la moción. Asimismo advirtió que si este no la remite, "tratándose de un tema con posibles delitos, podría ser hasta encubridor". El conflicto por el Centro Lorca, al menos el político, está lejos de acabarse.