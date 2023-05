La liberalización de los horarios comerciales protagoniza un Primero de Mayo dividido en Granada

Dice un viejo adagio periodístico que "el pueblo, unido jamás será vencido". Este 1 de mayo, en Granada, el pueblo, o al menos sus representantes sindicales, han sido vencidos. Frente a la manifestación única de años anteriores, este año el 1 de mayo en la capital ha tenido dos vertientes: la principal, convocada por los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) y una secundaria, surgida a raíz de SAT, CNT, CGT y Ustea que, en palabras de sus convocantes, surge de la alineación entre los primeros y el Ejecutivo central y la patronal. En total, según las cifras ofrecidas por la Policía Nacional, unas 3.000 personas se han lanzado a las calles este Primer de Mayo, pero repartidas, eso sí de forma desigual entre ambas convocatorias.

2.500 personas (frente a las 2.000 del pasado año) secundaron la huelga de CCOO y UGT, que partió de las 12:00 horas de la Plaza de Triunfo, como viene siendo tradición y concluyó, una hora después, frente a la Plaza de Isabel la Católica, con el discurso de los dos líderes sindicales. Entre ambos puntos, no faltaron los mensajes reivindicativos, que este año, como no podía ser de otra forma tuvieron a la liberalización de los horarios comerciales como principal protagonista.

"No es lo mismo salir a pasear que no comprar", "no a la liberalización de horarios" o "aquí faltan las compañeras del comercio" fueron algunos de los gritos que se dejaron escuchar por Gran Vía de voz de la manifestantes, entre los que se encontraban varios representantes de la política municipal, todos de la izquierda, como Elisa Cabrerizo, Pepe Entrena o los dos 'Pacos', Puentedura y Cuenca.

Eso sí, 2.500 gargantas no fueron suficientes para hacer demasiado ruido y, por momentos, la manifestación parecía más un paso de penitencia de la ya pasada Semana Santa que algo parecido a una reivindicación. De hecho el poco ruido surgía de la batucada que abría la manifestación y que puso a bailar a propios y extraños a ritmo de canciones más reivindicativas como el Vals del obrero de Ska-P o la Fiesta Pagana de Mago de Oz, además de otras más tradicionales como el A quién le importa de Fangoria que terminaron de dar un aire festivo al evento, llegando por momentos a captar la atención de la gente de alrededor, la mayoría turistas, que en no pocas ocasiones rompieron en aplausos tras las canciones y que tampoco perdieron la oportunidad de inmortalizar, cual otro monumento más de la capital, su visita a la manifestación, una de ellas, del 1 de mayo en Granada.

Pero, como la línea recta que es Gran Vía, la reivindicación siguió su curso ajena a la música hasta concluir en la Plaza de Isabel la Católica. Fue allí donde tomaron la palabra Luis Miguel Gutiérrez, secretario general de UGT, y Daniel Mesa, de CCOO, quienes no dejaron pasar la oportunidad, nuevamente, de recordar a los trabajadores del sector Servicios, que no podían estar presentes, según afirmaban, por estar en la obligación de ir a trabajar tras el decreto "impuesto" por la Junta para declarar toda la capital como Zona de Gran Afluencia Turística, eso pese a que gran parte de los negocios que rodean la céntrica plaza y que pertenecen a grandes firmas, permanecían con la persiana bajada.

El primero en tomar la palabra fue Gutiérrez, quien recordó la lucha continua de los trabajadores del sector servicios contra esta medida "que no les permite conciliar" al hacerles trabajar domingos y festivos, una lucha que hizo extensiva a los trabajadores de los servicios públicos que llevan tiempo pidiendo una reducción del horario laboral de cuatro días, en consonancia con la tendencia europea que busca bajar la carga de trabajo en beneficio de una mayor productividad y, precisamente, conciliación.

No mucho se movió de su compañero, literal y metafóricamente, el secretario general de CCOO en Granada, quien puntualizó que, pese a ser festivo, no estaban todos los que deberían en la manifestación, en referencia de nuevo a estos trabajadores, quien "por decreto del gobierno de mayoría absoluta de Moreno Bonilla" van a tener que trabajar 40 fines de semana al año y no podrán "pasar tiempo con sus hijos".

Durante su intervención, Mesa pidió a todas las empresas una mayor lucha por la igualdad, que no se limitase únicamente al 8-M y amenazó con destapar los nombres de las grandes empresas de Granada que aún no tenían, pese a lo que dicta la ley, un plan de igualdad para sus trabajadoras. También con amenazas terminó el ugetista su discurso, en su caso advirtiendo que habría más movilizaciones si no se cumplían sus reivindicaciones.

El "sindicalismo alternativo" convoca su propia manifestación

A medida que la marcha principal se acercaba a la estatua de Isabel la Católica, la otra se iba alejando. y es que, como en la cita electoral que se avecina, los granadinos este 1 de mayo han tenido que elegir con a qué manifestación sumarse en el Día del Trabajo. Y es que, además de la marcha principal, convocada por los sindicatos principales, la Plaza del Carmen ha acogido una secundaria, convocada esta vez por CNT, CGT, SAT y Ustea bajo el lema 'Juntas pasamos a la acción' y que ha sido secundada por alrededor de medio millar de personas, según las cifras de la Policía Nacional.

Según explican los distintos portavoces sindicales, el motivo de esta bicefalia sería la identificación, desde el punto de vista de los convocantes, de UGT y CCOO como sindicatos 'oficiales', "que no derogan la reforma, ni aplican las medidas realmente necesarias para que la clase trabajadora salga de la precariedad", en palabras de Paco Cabello, portavoz territorial del SAT.

En un sentido similar se pronuncia Alba Hernández, de CNT, quien acusa a CCOO y UGT de "pactar con y para la patronal" a diferencia de lo que ocurre, asegura, con el "sindicalismo alternativo" que lucha desde abajo, "que es donde se tiene que fraguar la batalla".

Pese a todo, los distintos sindicatos consideran que esa unidad que propugnan en el lema sigue vigente en los centros de trabajo "sin ningún tipo de problema", puntualiza Cabello, quien hace un llamamiento público a la acción, especialmente después de conocerse que Granada es la cuarta provincia nacional, la segunda andaluza, con la tasa de paro más alta en el arranque el año, según recoge la última Encuesta de Población Activa (EPA).

No mienten. A la hora de abordar los principales problemas de la clase trabajadora, tanto los representantes de ese sindicalismo alternativo como los de UGT y CCOO coinciden en apuntar al sector servicios como el más perjudicado. De hecho, la liberalización de los horarios comerciales en domingos y festivos, como este Primero de Mayo, ha sido la gran protagonista de la jornada, tanto en una como en otra manifestación.

Una situación, como añade también el representante de SAT, en la que también se encuentran los trabajadores del campo, acuciados por la sequía y la consecuente caída de la producción y las ganancias para el sector que, por ejemplo, en el caso del espárrago, supondrá pérdidas de más de 50 millones, según denunciaban los agricultores recientemente.

Si en la marcha principal estaban los socialistas junto a otros miembros del Ayuntamiento, en este caso, pese a salir de la propia consistorial, la única que se dejó ver por allí fue Elisa Cabrerizo (Podemos-Independientes), quien aseguró estar en consonancia con las reivindicaciones de este grupo de sindicatos para "ni los salarios ni la pensiones den la respuesta a la inflación", sino que ambas puedan tener sus clausulas de revisión para que la "riqueza se pueda repartir".

Con música de La Raíz y otros grupos 'de rojos' como Ska-P, a través de altavoces, aquí no había batucada, esta segunda manifestación dio la espalda a la anterior y puso dirección hacia la Plaza de la Hípica, por Acera del Darro, a donde llegaron sobre las 14:00 horas, simbolizando así, casi como ocurre dentro del Ayuntamiento, una división frente a esa unidad que muchas veces claman.