La línea eléctrica Baza-Caparacena es una realidad

Si observábamos hasta ahora el mapa de la infraestructuras eléctricas, el hueco del norte de Granada, el sureste de Jaén y el noreste de Almería constituían un gran desierto energético. Con la intención de solventar este problema REE planificó la Línea de Alta Capacidad Caparacena-Baza-La Ribina, de 400 KV. Este línea se encuentra diseñada desde hace lustros, pero el Gobierno en Consejo de Ministros del 16 de octubre de 2015 la eliminó del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte Eléctrico 2015-2020. Se produjo un movimiento de protesta por parte del territorio. Las Diputaciones provinciales de Granada y Almería y más de cuarenta ayuntamientos aportaron datos a la Agencia Andaluza de la Energía para elaborar un Estudio presentado en 2017, el cual demostraba la necesidad de esta línea. Los empresarios de Jaén, Granada y Almería protestaron asimismo en una reunión tripartita. Con la llegada de un nuevo gobierno, y casi inmediatamente, el Consejo de Ministros del 27 de julio de 2018 modifica aspectos puntuales de la planificación y vuelve a introducir la línea eléctrica señalada en el mencionado Plan. Comienza sin solución de continuidad las obras y hoy, una vez concluidas, se inauguran oficialmente por el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

La línea es necesaria por un amplio abanico de razones. Nos dota de una seguridad y calidad de suministro eléctrico; elimina una debilidad para el desarrollo económico de una de las zonas más necesitadas del mismo, dado el carácter de palanca de la electricidad en el crecimiento económico; supone el aprovechamiento de un área geográfica con una gran capacidad de producción renovable, y ello en un momento de transición energética estructural por un lado, y de crisis energética coyuntural a causa de la Guerra de Putin por otro, en el que la optimización en este campo es especialmente importante. Además garantiza el desarrollo completo de ejes ferroviarios planificados en torno a Granada y Almería que no serían posibles sin esta potencia eléctrica. Y finalmente completa la oferta de fibra óptica en un territorio rural como el nuestro, pues la misma va intrínseca a la instalación de estas grandes infraestructuras eléctricas.

La línea también es compatible con las otras grandes oportunidades de desarrollo que contempla esta comarca, como es el Geoparque en el plano turístico o la modernización de miles de hectáreas de regadío en el ámbito agrícola. Y ahora desde el territorio vamos a estar pendientes igualmente para que los proyectos de energías renovables que evacuarán a través de esta línea sean compatibles con la realidad económica, social, cultural y ambiental de la zona. Estos nuevos parques de producción energética se deberán ubicar en lugares no sólo posibles desde el punto de vista legal, sino convenientes desde una visión integral del territorio. No debemos abandonar nuestros compromisos sin dejar de aprovechar nuestras ocasiones.

Esta autopista energética no sólo supone un hilo de esperanza, sino que nos sitúa en la rampa de salida de una revolución energética que llega aceleradamente. Y ello es especialmente apreciado por la mayoría de los habitantes de un área geográfica que quedó completamente al margen de las revoluciones industriales del siglo XIX y XX. El presente nos permite abastecer de energía limpia a España y Europa en un momento en que la demandan. El futuro nos puede permitir además producir hidrógeno verde. El hidrógeno será uno de los combustibles básicos del futuro y será verde si se ha producido mediante energías renovables. Nuestra zona va a tener esa posibilidad porque vamos a tener esta infraestructura y nosotros vamos a poner todo el empeño en aprovecharla. No estamos acostumbrados a que las cosas nos salgan bien, pero cuando esto ocurre no vamos a dejar pasar la oportunidad.

En esta zona no sabemos qué va a a pasar exactamente con nuestro futuro, pero sí sabemos exactamente lo que nos proponemos; tenemos un plan, y esta línea forma parte del mismo. No me cuesta reconocer que hemos sido, somos un terruño pobre, resultado de muchos desengaños, de muchos proyectos que se quedaron aparcados en determinados recodos de nuestra historia. Algunos, quizás demasiados, se aprovecharon de lugares como el nuestro; otros, quizás demasiado pocos, se pusieron de nuestro lado. En esta ocasión se trataba de ponerse de nuestro lado, pero también se trataba de hacerlo en el momento preciso. Ofrecer las condiciones necesarias para producir energía limpia cuando Europa necesita energía limpia, no es cosa menor. La huella de la pobreza no tiene porqué ser eterna.