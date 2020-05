La lotería vuelve a repartir suerte dos meses después

Las administraciones de lotería se cerraron el 15 de marzo con el estado de alarma por el coronavirus. Dos meses en los que no se han celebrado sorteos pese a que algunos décimos ya estaban comprados previamente y que se retomarán a partir de la semana que viene.

Loterías y Apuestas del Estado ha autorizado a partir de la semana que viene la reactivación de la lotería y el juego activo, contemplando dos escenarios. El 18 de mayo se abrirán ya las administraciones y el Euromillones será el primer sorteo el día 19. El primero a nivel nacional será la Primitiva, el día 21. No hay cambios de días ni de procedimientos de los sorteos. Los sorteos de Bonoloto y el Gordo se reiniciarán en la semana del 25 al 31 de mayo. Eso si el sábado 16 de mayo se produjera algún tipo de recuperación de territorios para la fase 1.

Si no se diera la circunstancia reseñada para el sábado 16 de mayo, y no se recuperaran territorios para la fase 1, la apertura se realizaría de la siguiente forma: El día 21 de mayo se iniciará la venta de todos los juegos activos, excepto en el caso de Euromillones que se iniciaría el día 23 de mayo de 2020. Los sorteos de todos los juegos activos se iniciarían el lunes 25 de mayo de 2020.

Para la lotería nacional, los sorteos volverán a partir del 11 de junio, primero con los retrasados como el especial del día del Padre, que no se pudo celebrar el 19 de marzo y se hará el 13 de junio y para el que valen los boletos ya comprados.

La lotería de Navidad se recibirá en julio, como suele ser habitual, para comenzar la venta, si no hay ningún cambio.

Para la vuelta a la actividad se preparan ya hoy en administraciones como la de San Juan de Dios, en el centro de Granada. Su propietario, Pedro Sánchez, explica cómo se están adaptando en el negocio y cómo lo han pasado estos dos meses. "Lo hemos pasado muy mal porque no hemos tenido ningún ingreso y sí gastos del local, la luz, el agua, los seguros, por lo que hemos tenido pérdidas importantes", comenta.

Y pese a volver a la actividad lo hacen con mucha "incertidumbre". Y es que su negocio, al no ser un artículo de primera necesidad, necesita movimiento en las calles para que la gente se anime a comprar y a entrar. "Si no hay personas en las calles o en los comercios no habrá mucha venta ya que la venta por internet es muy poco significativa en este sector, que suele tener gente abonada a números y sorteos, muchos de ellos mayores, por lo que tenemos mucha incertidumbre".

La administración ya la tienen preparada para garantizar la seguridad de los dos trabajadores autónomos y de los clientes. Según explica Sánchez, han puesto una máquina de ozono para limpiar el espacio dos veces al día, han dispuesto geles hidroalcohólicos para los clientes, han quitado los bolígrafos para rellenar los boletos, que se sustituirán por lápices pequeños de un solo uso, han dividido el local para que sólo tenga capacidad del 30% (cuatro clientes a la vez dentro y el resto en cola fuera) y han puesto señalización para garantizar la distancia de seguridad a través de marcas en el suelo. Habrá también preferencia para mayores que no guarden cola así como para colectivos de riesgo como embarazadas.

"También hemos puesto carteles informando de las distancias de seguridad y retirado todos los elementos externos como boletos para rellenar o listados, que nos tendrán que pedir en el mostrador. Hemos puesto más papeleras y se pedirá a los clientes que estén seguros del número que piden o del boleto para evitar manipular los elementos", explica.

Lo bueno de estos negocios que ya tienen previo es que ya estaban separados de los clientes con mamparas de seguridad, por lo que eso ya está hecho. "Pero también contamos con viseras para nosotros, guantes y geles", explica el propietario de esta administración.