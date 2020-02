59 días de lucha para Daniel: el estudiante de la Universidad de Granada herido en el incendio de Pedro Antonio recibe el alta

El 14 de diciembre del pasado 2019, un incendio en un piso de estudiantes de la Universidad de Granada de la calle Pedro Antonio de Alarcón hacía saltar todas las alarmas en Granada. Llamas, humo, varios jóvenes heridos, e incluso una posible víctima mortal, según aseguraban en primera instancia fuentes de la Policía Local de Granada. Esa presunta víctima era Daniel, un joven gaditano de 22 años, que este miércoles, 59 días después de aquel fatídico sábado de diciembre, ha podido volver a casa tras recibir el alta del hospital.

"El 14 de diciembre del 2019 me daban por muerto. Hoy, 59 días después de lucha y ganas por seguir viviendo, recibo el alta". Con este mensaje, acompañado de una foto de una de la noticia de un medio que informaba sobre el incendio y daba como resultado un fallecido, supuestamente él, y una foto suya, con una sonrisa, en la que aún muestra algunas secuelas a consecuencia del fuego.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las diez de la mañana del sábado 14 de diciembre, en la séptima planta del número 68 de la calle Pedro Antonio de Alarcón. Un incendio, cuyo origen se produjo por una estufa que entró en contacto con la ropa que cubría la mesa camilla del salón, acabó extendiéndose por el resto de la vivienda.

La noticia no tardó en extenderse ya que durante el incendio, la vivienda estaba ocupada por ocho jóvenes de los que dos pudieron escapar a través de la terraza al balcón de una vivienda aledaña, donde una vecina, María Ángeles Barranco, les prestó auxilio. Sin embargo, los otros seis no pudieron escapar y se vieron afectados por el fuego y, pese a que cinco de ellos no resultaron heridos de gravedad, uno, Daniel, sí.

Este estudiante de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la UGR, sufrió quemaduras en el 35% de su cuerpo que, según indicaron entonces fuentes de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, podrían llegar a afectarle a órganos vitales.

Sin embargo, no fue así y su lucha por sobrevivir, unida al gran trabajo realizado por el equipo médico de la UCI y la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, al que fue trasladado en helicóptero horas después de ser rescatado del fuego, han logrado que este episodio tenga finalmente un final feliz.

Su historia, un claro ejemplo de superación y lucha, ha comenzado a hacerse viral por las redes que ayer, al cierre de esta edición, ya contaba con miles de reacciones y centenares de comentarios de ánimo, alegría y apoyo.