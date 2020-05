Malestar por la falta de previsión de la Junta en las salidas de los sanitarios del Hotel Luna

Muchos sanitarios se desplazaron a otras provincias o comunidades autónomas para ayudar en los hospitales en plena vorágine de la crisis. Almudena fue una de ellas. Esta enfermera, natural de Jaén, no dudó un segundo y se vino hasta Granada sin conocer a nadie ni saber dónde iba a vivir. La profesional fue contratada por el Servicio Andaluz de Salud como personal de refuerzo por Covid-19 en el PTS el 23 de marzo. Una semana después, Almudena consiguió una habitación en uno de los tres hoteles habilitados en la ciudad para trabajadores imprescindibles. En concreto el Gran Hotel Luna, ya que los otros dos no llegaron a utilizarse. El viernes, se le avisó a través de la plataforma de unidad de atención al profesional del SAS de que debía irse del hotel en dos días.

Unos 43 profesionales, muchos de ellos de fuera y con contratos vigentes hasta finales de junio como Almudena, deberán abandonar el edificio este domingo. Muchos de ellos no saben aún dónde vivirán hasta que acabe su contrato temporal el próximo 30 de junio. "Nos dieron a entender que podíamos quedarnos hasta que acabase el estado de alarma. Nos ha pillado por sorpresa, de sopetón, el comunicado. Pensamos que íbamos a estar hasta el día 7, que es cuando puede acabar el estado de alarma. Ha sido precipitado", reprocha la enfermera, que atiende el teléfono durante una guardia en el Hospital Clínico San Cecilio.

El Gran Hotel Luna le ha facilitado a la sanitaria quedarse unos días más, ya que tiene trabajo hasta el miércoles. "Ya no es la situación. El que caiga en fin de semana y que en cuestión de 48 horas tengas que organizarte la vida y más la gente que somos de fuera. Ha sido en cuestión de un viernes para dejarlo el domingo. No creo que lo hayan hecho bien y entiendo que haya gente que le haya sentado mal", reconoce Almudena, que deja claro que en ningún momento el SAS les prometió que el alojamiento iba a durar hasta el 30 de junio.

La decisión la tomó el SAS la semana pasada, según ha podido saber este periódico. "Es Sanidad a quien teníamos cedido esa parte del hotel. La semana pasada se nos devolvió el edificio y decidieron terminar la relación. La decisión ha partido de la Junta. Nosotros no hemos dicho qué día deber irse. Hay flexibilidad para la gente que no ha encontrado nada. Los sanitarios han seguido estos días en el hotel después de una semana de la expiración del contrato de cesión gratuita", explica Juan Castillo, el director del Gran Hotel Luna, que señala que ellos no han presionado para que se adopte la medida, ni tiene nada que ver el paso a la fase 2 este lunes.

El gerente asegura que cualquiera de los 43 profesionales que no encuentren nada podrán quedarse de momento allí. "Algunos se han dirigido a nosotros para ver si se pueden quedar hasta el lunes o el martes. Le hemos dicho que sin problema. Le dejaremos el tiempo lógico y suficiente para que se pueda buscar la vida estos días mientras acaban sus turnos", confirma el director del hotel granadino, que durante dos meses ha alojado de forma gratuita a casi un centenar de sanitarios.

La Junta defiende la decisión tomada hace una semana. "Ese hotel cedió sus habitaciones y puso este recurso a disposición de los profesionales en el momento de mayor incidencia de la pandemia. Donde había 200 ingresados quedan 30 en toda la provincia de Granada. No estamos en la situación del 24 de marzo. El lunes pasamos a la fase 2 y eso quiere decir que la gente puede regresar a su domicilio. Ese es el fin de ese alojamiento", argumentan desde el Gobierno andaluz.

"Querrán poner en marcha el hotel. En cualquier caso, son dos personas las que han manifestado que les viene fatal. No vamos a poner a nadie con las maletas en la puerta. Si necesitan un par de días nos esperamos mientras buscan alojamiento. Llegado el punto en el que estamos tienen que abandonar el hotel", zanjan desde la Junta, que recuerda que el contrato temporal de estos profesionales no iba ligado a un alojamiento. Muchos sanitarios con contratos temporales hasta junio tendrán que buscar de forma urgente un lugar donde vivir ahora.

La estancia en el hotel, un lujo para los sanitarios

Almudena agradece las atenciones recibidas durante su estancia allí. "El hotel ha estado en todo momento apoyándonos y nos ha dado todo lo que necesitábamos. Me parece un lujo lo que hemos tenido. El catering ha sido excelente. Hemos estado a cuerpo de rey", cuenta la enfermera, que confía en que le llamen para trabajar en verano tras la finalización de su contrato en junio.

La sanitaria afirma estar ya bastante bien. "Ya no estoy en una planta covid-19. Estoy en una planta limpia. Es un respiro. En las pruebas he dado negativo. Los primeros días y semanas fueron duros. No conocía a nadie, estaba sola en el hotel, lejos de casa, de los míos, con la incertidumbre y sin saber que pasaría. Esto ha evolucionado favorablemente. En el PTS sólo una planta Covid-19 y algunos en la UCI. Por lo demás está todo limpio", se sincera Almudena, que va a recordar siempre lo vivido estos meses. "Nos ha enriquecido mucho como personas y profesionales. Y nos ha enseñado el valor del compañerismo", se despide.