El centro de la menor sin mascarilla activará este viernes el protocolo de absentismo si vuelve a faltar

El colegio de la menor de Granada cuyos padres se niegan a que acuda a clase con mascarilla activará este viernes el protocolo de absentismo si la pequeña vuelve a faltar de forma injustificada, pues hasta el momento no han aportado el certificado médico que acredite los problemas respiratorios que alegan para justificar el que no use en el aula esta medida de protección, según han informado fuentes de la Consejería de Educación.

La niña ha faltado de nuevo a clase este jueves en tanto que el padre ha vuelto a insistir en su postura a las puertas del centro, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Policía Local.

Desde el servicio de Inspección Educativa precisan que la niña lleva actualmente cuatro faltas de asistencia confirmadas sin justificación. Así las cosas, si falta este viernes, el centro comunicará a la familia el inicio del protocolo de absentismo.

La Fiscalía de Menores ha abierto esta semana un expediente de protección de riesgo respecto a la menor y ha deducido testimonio al Juzgado de Instrucción de guardia para que depure responsabilidades en este asunto.

Con esta actitud los padres podrían estar cometiendo un posible delito de abandono de menores al impedir a su hija el ejercicio del derecho a la educación, según precisaron desde la Fiscalía, que ha tomado cartas en el asunto para esclarecer si la pequeña se encuentra por este motivo en una situación de riesgo tras haber recibido notificación de lo que estaba ocurriendo por parte de la Policía Local.

Por su parte, el consejero andaluz de Educación y Deporte, Javier Imbroda, confirmó el miércoles que los padres no han presentado ningún certificado médico que respalde su postura e incidió en que las normas diseñadas por las autoridades sanitarias frente a la Covid-19 deben ser "respetadas" y si hay algún impedimento para ello se debe "demostrar".

Desde la Consejería de Educación precisan que en el caso de aportar informes médicos que acrediten que un alumno no puede usar mascarilla por motivos de salud, el centro estudia la respuesta educativa más apropiada, en función de la etapa educativa en la que esté matriculado y de los recursos disponibles, contando con el asesoramiento, si fuera necesario, del inspector de referencia.