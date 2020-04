En la salud y en la enfermedad: el matrimonio granadino que superó junto el coronavirus

Carmen Parra y Luis Antonio Gutiérrez harán 45 años de casados el dos de agosto. Esperan para entonces poder celebrarlo paseando por su querida Granada. A lo largo de su longevo matrimonio, ambos han vivido experiencias traumáticas como la perdida de sus padres y hasta de hermanos. También recuerdan alguna gripe y las preocupaciones propias de criar a varios hijos. ¿Enfermar de coronavirus ha sido lo más duro que han pasado juntos? "No cabe la menor duda. No recuerdo un momento en mi vida tan malo como éste. Lo que hemos vivido en esta ocasión es una pesadilla que está viviendo muchísima gente", afirma Parra al otro lado del teléfono.

La pareja, ya recuperada, estuvo ingresada en la misma habitación del PTS durante 11 días tras hacerse las pruebas de Covid-19 y dar positivo. "No creíamos que teníamos síntomas. Pensábamos que habíamos pillado la gripe. Mi marido empezó a tener fiebre el 13 de marzo y se tiró así una semana en casa. Yo comencé a finales de esa semana a tener muchas molestias en el estómago. Pensaba que era gastroenteritis. Cada vez me iba sintiendo más cansada. Sólo me apetecía estar sentada o tirada en un sofá. Eso fue el comienzo. No teníamos problemas respiratorios. Sólo era fiebre y dolor de estómago", explica esta granadina, que no tiene ni idea de cómo lo cogieron. "Diez días antes de llegar al hospital ya estábamos confinamos en casa. No queríamos que nuestros hijos vinieran para no pegarles nada", señala.

Días después, su hija les dio los teléfonos médicos de atención facilitados por las autoridades. "Un sábado, que mi marido tenía la fiebre muy alta, llamamos. Primero nos dijeron que iban a venir a casa. Al final, nos contactaron para hacernos un test para ver cómo nos encontrábamos. A mi marido le mandaron antibióticos y a mí suero. El martes (24 marzo) por la mañana la temperatura de mi marido no bajaba con nada. Mis hijos volvieron a llamar. Les dijeron que a lo largo del día vendrían a vernos. A eso de las 12 de la mañana, vino nuestro hijo y dijo: "Se ha acabado lo de esperar. Os llevo a Urgencias", relata.

No salieron del PTS en 11 días. "No te permiten entrar a la consulta junto a tu pareja. Él tuvo un médico y yo otro. Había mamparas. Mi marido iba grave, tenía mucha fiebre, y yo marcaba 38 grados. Allí le hicieron radiografías y analíticas. Y a mí radiografías, un TAC y una analítica. Dimos positivo los dos", cuenta detalladamente. Los dos estaban "bastante preocupados" cuando fueron hospitalizados, pero al menos lo afrontaban juntos. "Te sientes muy solo porque no convives con nadie propiamente y nadie te puede ir a visitar. Aparte, los primeros días estábamos muy malos. No teníamos muchas ganas de nada", recuerda.

Carmen se emociona cuando se le pregunta por la atención del personal sanitario: "A nosotros nos han tratado estupendamente: desde las limpiadoras a los celadores, las enfermeras y los médicos. Fueron estupendos y súper amables". "Las criaturas entraban súper tapados con lo poquito que tenían. A nosotros nos pilló la primera etapa cuando había mucha falta de todo. Daba pena verlos trabajar tan desprotegidos. Tengo entendido que sigue faltando mucho material en los hospitales. Es inexplicable", critica.

Una vez superada la peor parte, el matrimonio granadino volvió a su hogar en una urbanización de Otura. "Cuando llegas a casa parece que has vivido una pesadilla. En el hospital lo único que quieres es verte fuera. La ilusión y la ansiedad es salir a calle y volver a casa. Volver a casa es un regalo. La primera semana estábamos muy débiles. El hablar mucho rato era una esfuerzo tremendo. No me encontraba con muchas fuerzas y ganas", hace memoria esta granadina, que dice no haber pensado mucho en el pasado durante su estancia en el hospital, aunque "cuando eres mayor la juventud siempre se añora".

El viernes pasado, Carmen y Luis cumplieron los 15 días de cuarentena obligatoria donde no podían tener contacto con nadie. "Hablamos por teléfono, hacemos videollamadas, leemos mucho. Nos gusta leer. Vemos la tele. Hemos hecho de todo. Tratamos de estar distraídos. Esto lo están pasando todos. Al estar en la casa y sentirnos cada vez mejor no echamos en falta la calle y eso que nos gusta mucho", cuenta Parra, que cree que lo primero que va a hacer cuando pase esto es abrazar a sus hijos y a sus nietos; y volver a ver a sus amigos con los que se llevan "fabulosamente".

¿Qué le recomienda a los ciudadanos? "Que no esperen en su casa si se encuentran mal. No hay un síntoma único. Hay muchos síntomas en el que está el maldito virus. Que vayan y que los vean. No podemos colapsar a las urgencias, pero tampoco podemos hacernos los fuertes. Se detectarían muchos más casos. Y que confíen en que los van a tratar bien", asegura Carmen, que lamenta que "en el momento que llamamos y contamos los días que llevaba mi marido malo, no viniera nadie a verlo".

Al final de la conversación, Carmen no puede evitar soltar alguna lágrima: "Lo que tú ves allí es que se van muchas vidas. Lo sentimientos afloran. No es fácil olvidar". La granadina se despide recordando que esta enfermedad no es "propiedad exclusiva de los mayores". "Había mucha gente joven en el hospital. Nosotros lo hemos vivido y lo hemos visto. El palo indudablemente es para las personas con más edad y más patologías. Aún así, no sé sabe dónde está el enemigo porque el enemigo es invisible", advierte. Un enemigo que Carmen ha derrotado de la mano de su marido y que para el matrimonio es ya historia.