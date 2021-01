El mercado de San Agustín de Granada, en un cupón de la ONCE

La ONCE va a dedicar al Mercado Municipal de San Agustín el cupón del sorteo del próximo martes, 19 de enero. Así lo han anunciado esta mañana el alcalde, Luis Salvador, y el director de la ONCE en Granada, Alberto Morillas, durante la presentación de la imagen del cupón, que ha tenido lugar en el propio mercado.

Acompañado también el consejero territorial de la ONCE, Fermín Navarro, y por la concejal responsable de los mercados municipales, Eva Martín, el regidor ha afirmado que “es un motivo de orgullo que Granada esté en un cupón de la ONCE que se reparta en toda España” y ha valorado especialmente que imagen escogida sea “el Marcado Municipal de San Agustín, un lugar emblemático donde trabajan muchas familias y tienen su negocio emprendedores de la ciudad que también han debido enfrentarse a los problemas derivados de la Covid19”.

La inclusión de la fachada del Mercado de San Agustín forma parte de una serie con la que la organización homenajea a los mercados municipales, titulada ‘Este es tu mercado’. En palabras del director de la ONCE en Granada, Alberto Morillas, “este cupón no solo viene a reforzar más nuestra ciudad en toda España, sino que representa una gestión fruto de la unión entre la Obra Social ONCE y esa vocación de servicio que también tienen nuestros comerciantes”.

Morillas, quien ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento y de la ciudad de Granada, ha recordado que “gracias a la venta del cupón, la ONCE consigue sus recursos para desarrollar su labor social”. En este sentido, ha explicado que la organización cuenta en Granada con 600 trabajadores y con 1.800 afiliados.

También el alcalde, quien ha asegurado que “la ONCE siempre tendrá al Ayuntamiento de su lado”, ha afirmado que “el cupón no sólo trae ilusión a las personas que lo compran y genera empleo puesto que hay muchas familias que viven de su venta, sino que es mucho más”. “La ONCE permite que personas que en un momento dado tienen un problema que les cambia completamente su vida, cuenten con una institución que les abre sus puertas y les atiende para que se puedan volver a insertar en el conjunto de la sociedad”, ha incidido.Por último, Salvador ha animado a la ciudadanía a consumir en los mercados y ha agradecido a la ONCE “que Granada esté representada en toda España en ese trocito de ilusión, de esperanza y también de obra social que ayuda a tantas personas que lo necesitan”.