"Tengo miedo, la pared se puede venir abajo"

Pese a la aparente vuelta a la normalidad de Puerta Real tras el susto del pasado jueves, algunos vecinos siguen teniendo miedo. Es el caso de los inquilinos de la Inmobilaria Áqaba, cuyo local linda pared con pared con las obras del Hotel Montecarlo, y que llevan un año, en concreto desde el derribo del antiguo inmueble, con problemas en su local. "Yo tengo miedo", comentó a esta redacción Jaqueline Carabalo, empleada de la empresa.

"Estábamos trabajando tranquilos y de repente se escuchó un ruido y salimos a ver. Yo salí corriendo porque vi que esto se podía hundir completamente", relató esta trabajadora, que luego comprobó que en los edificios cercanos aparecieron grietas que "antes no estaban". Gustavo Molina, jefe de los Bomberos de Granada, aseguró ayer que las fisuras examinadas no eran de gravedad, pero Carabalo piensa que "sí afectan" puesto que "antes no estaban". "Yo tengo miedo. Estamos justamente en la pared que se puede ir abajo. Y no nos dicen nada", contó.

Sin embargo, trabajadores de otros locales colindantes con el solar afectado prefirieron no hacer declaraciones al respecto e incluso indicaron que no se vieron afectados ni durante el día del incidente ni en los posteriores.

Pero en Áqaba sí andan preocupados. En el establecimiento, situado justo a espaldas del solar, en Puente Castañeda, aparecieron una grietas que se han profundizado desde el jueves, según relata Jaqueline Carabalo. Su gerente, Enrique Frígola, mostró a este diario varias fisuras situadas entre el techo y la pared contigua al agujero del solar. "Alguna vez le hemos dicho a quien se sentaba ahí que se fuera", comentó el directivo. En la planta baja del local, que desciende casi al nivel donde están los cimientos del futuro Montecarlo, existen humedades, tanto en las paredes aledañas como, sobre todo, en el suelo, en el que la tarima flotante se ha deformado. "La constructora dice que es problema nuestro y nosotros que es de ellos", dicen en la inmobilaria. Los hechos están denunciados de los propietarios del local.