Vuelta a los días más negros del coronavirus con más de 1.000 nuevos contagios, el récord de la tercera ola

El dato es abrumador y, aunque no está subrayado ni en negrita en el parte de la Junta, sobresale al primer vistazo. Granada ha registrado hoy 1.028 nuevos contagios de coronavirus, en la línea de los días de plomo de la segunda ola, cuando hubo días con más de 1.200 nuevos positivos. Es el peor dato de toda la tercera ola y viene a corroborar las declaraciones de ayer de Juanma Moreno en las que pedía un confinamiento voluntario de los ciudadanos porque se avecinaba un fin de semana terrible. Y así ha sido.

El día negro del coronavirus aparta de la primera plana a los terremotos de estos días, porque entre otras cosas, el parte de hoy refleja otra vez un número insoportable de fallecidos, 8 en las últimas 24 horas, que se suman a los 17 registrados el viernes.

Además, sigue subiendo la presión hospitalaria, que es ya más alta que en el pico de la primea ola. En la actualidad hay 602 personas ingresada en los hospitales granadinos, de las que 108 están en la UCI. Hay cuatro personas más que ayer, pero al menos se produce un respiro en la Unidad de Cuidados Intensivos, el talón de aquiles para responder a esta pandemia, y hay cuatro personas menos que ayer. Eso sí, se han producido 19 nuevos ingresos, cuatro de ellos en la UCI.

Durante el fin de semana no se actualizan los datos de incidencia del coronavirus por cada 100.000 habitantes, la estadística que, si se superan los 1.000, lleva al municipio en cuestión al cierre del comercio no esencial. Ayer la tasa de incidencia en la población se situaba en 857 casos por cada 100.000 habitantes en la provincia. Las zonas más afectadas son la Noreste (con 966) y el distrito Metropolitano (924), que se acercan al límite de los 1.000 casos como promedio, dado que muchos de sus municipios no solo lo sobrepasan sino que hasta lo multiplican varias veces. Con los datos de hoy de nuevos contagios, la amenaza del cierre de comercios en municipios como Granada capital, donde la tasa estaba ayer en 810, vuelve a estar en el horizonte.

El buen dato el de los pacientes curados de Covid-19 en Granada, que ha aumentado este sábado en 56 personas, una cifra ínfima en toda caso respecto al número de nuevos positivos, lo que implica por otro lado que el número de personas que pueden contagiar el virus sigue creciendo de forma exponencial.